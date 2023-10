Lucía Bastía es la primera campeona neuquina de mountain bike en la categoría elite

La ciclista ganó el Rural Bike que se desarrolló en General Acha, La Pampa, y mostró su orgullo tras quedar en la historia.

Lucía Bastía se consagró campeona argentina de mountain bike en General Acha, La Pampa, por la competencia Rural Bike. Con este logró, entró en la historia del deporte provincial ya que es la primera mujer de Neuquén en ganar en la categoría elite de esta modalidad.

La ciclista de Plottier consiguió imponerse en la categoría principal que tuvo 58 kilómetros de extensión, luego de completar el recorrido con un tiempo de 2h01m17s, en una cerrada definición con otras 3 bikers que dieron cuatro vueltas al circuito.

Una de ellas fue la experimentada neuquina Liliana Flores, quien también se metió en la pelea de arriba y logró un muy buen 4º puesto con un tiempo de 2.01.18. Acompañaron en el podio a la neuquina, la rafaelina Luisina Simondi, a solo un segundo, y tercera la toayense Carolina Laborde, en otra grandísima actuación, también a un segundo de la ganadora.

Lucía Bastía se mostró orgullosa por su logro en mountain bike

“Estoy muy feliz por esta victoria” le dijo la campeona a Radio Deportes de LU5 AM600. Consideró el logro el fruto de «un trabajo, de constancia y disciplina de años, de aprender de los errores también hasta que llegue el momento de la gloria.

“Me apasiona el ciclismo. Yo me dedico al mountain bike y también a la ruta. Pero me gustan los rallies y lo que sea montaña, distancias largas sobre todo”, contó. “Ser la primera campeona de élite me emociona y llena de orgullo”, afirmó.

“La preparación la hago con Matías Herrera, que es mi entrenador para llegar bien al objetivo. Este año no fue tan rural y eso me favoreció. En la segunda vuelta se armó la fuga donde quedamos cinco chicas y en la última, una de ellas se cayó por eso solamente definimos el sprint entre cuatro. Me sentí confiada pero uno nunca sabe lo que va a pasar en las carreras. Este va a ser un triunfo que lo voy a guardar siempre en mi corazón”, concluyó.