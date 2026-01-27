Luck Ra fue distinguido como Guardián Ambiental en San Martín de los Andes

La ministra Leticia Esteves entregó la distinción antes del show gratuito en la base del Cerro Chapelco, convocando a sembrar conciencia sobre el cuidado de la Patagonia y la cordillera.



Como parte de uno de los eventos culturales más convocantes del verano en la cordillera neuquina, el cantante Luck Ra fue distinguido como Guardián Ambiental de Neuquén por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. La distinción fue entregada por la ministra Leticia Esteves en San Martín de los Andes, instantes antes del inicio del recital libre y gratuito que reunió a miles de personas en la base del Cerro Chapelco.

Esteves invitó al artista con su llegada a públicos masivos la tarea de sembrar conciencia ambiental, promoviendo el cuidado de la Patagonia y de la cordillera neuquina. La acción es parte del programa Guardianes Ambientales, impulsado por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, que busca reconocer a personas e instituciones comprometidas con la protección del ambiente y la educación ambiental.

Música, turismo y espacio público

El espectáculo fue organizado por Cerro Chapelco como parte de las acciones de promoción turística impulsadas por su nueva gestión, y contó con el acompañamiento del municipio de San Martín de los Andes, a través de la secretaría de Turismo, y del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia.

La jornada permitió disfrutar de un show de primer nivel en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la Patagonia, combinando cultura, turismo y disfrute del espacio público. Además de la presentación principal de Luck Ra -quien visitó por primera vez la ciudad-, el evento incluyó bandas locales y artistas invitados, consolidando una propuesta pensada tanto para residentes como para turistas.

Guardianes Ambientales

El programa Guardianes Ambientales es una iniciativa de la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales que promueve la conciencia ambiental a través del reconocimiento del compromiso de instituciones, gobiernos locales, organizaciones sociales, empresas, colectivos ciudadanos y personas destacadas. Además, impulsa acciones de educación ambiental y trabajo territorial articulado con los municipios, fortaleciendo políticas públicas sostenibles en toda la provincia.

Personalidades como Abel Pintos y la periodista María Isabel Sánchez ya han sido distinguidas como Guardianes Ambientales de Honor, sumándose a una red provincial que crece año a año.

Durante el último fin de semana, en paralelo a la Expo Rural de Junín de los Andes, el stand del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales sumó 150 nuevos Guardianes Ambientales, alcanzando un total de 8.650 en toda la provincia.

Cultura y ambiente, un mismo camino

La distinción a Luck Ra se inscribe en una estrategia que busca integrar cultura, turismo y ambiente, entendiendo que los eventos masivos y las expresiones artísticas son una herramienta clave para amplificar mensajes de cuidado ambiental y compromiso colectivo.

De este modo, Neuquén continúa fortaleciendo una agenda que combina disfrute, identidad y responsabilidad, apostando a que cada encuentro cultural sea también una oportunidad para construir conciencia y proteger el patrimonio natural que define a la provincia.