Luego del paro de ATE las escuelas de la provincia retomaron sus actividades

Por: Marcela Barrientos

Después del paro sorpresivo de ATE, las escuelas volvieron a la normalidad este miércoles desde las 8 de la mañana.

«En horas de la noche de ayer se llegó a una solución tras la intervención de varias autoridades del gobierno provincial», afirmó en diálogo con La Red Neuquén.

A su vez, remarcó que «el reclamo era por los errores del sistema en la carga de certificados médicos que perjudicaba a auxiliares de servicio y docentes».

En ese sentido, lamentó que «teníamos el problema hace más de un año y no recibimos respuestas, de hecho esto se resolvió sin la presencia del Ministerio de Educación».

«A la ministra Martínez no la vimos más. Le presentamos la situación y nunca dio algún tipo de solución», apuntó.

En cuanto a las actividades de las instituciones educativas, señaló que «los turnos tardes deberían tener sus actividades con normalidad».

Asumieron las nuevas autoridades de Turismo y Ambiente de la Provincia

