Mamusia invita a la comunidad a una charla de conciencia ambiental, prevención y cuidado del entorno

La jornada será gratuita y estará a cargo de NOPAL, la Asociación Amigos de la Patagonia y Rayito de Sol, con foco en conciencia ambiental, prevención y cuidado del entorno.

La charla estará a cargo de brigadistas, la líder de la Asociación Amigos de la Patagonia y el jefe de bomberos voluntarios, donde se va a hablar sobre prevención, cuidado del ambiente y el rol de la comunidad.

Luego habrá un juego participativo (ruleta) con propuestas y premios de las marcas que acompañan.

Durante todo el encuentro, Mamusia contará con su carrito de helados, generando un espacio familiar y distendido.

El objetivo es generar un espacio cercano, educativo y participativo, pensado para familias, jóvenes y vecinos, combinando información, experiencia y disfrute.

La jornada será en los jardínes de Mamusia el día viernes 16 a las 19 horas.