Manuel Loughlin subió al podio en la Aventura Franca Austral

El atleta de San Martín de los Andes, Manuel Loughlin, obtuvo el 3° puesto en la categoría 35-39 años de la distancia 19K de la carrera Aventura Franca Austral, que se disputó el pasado fin de semana en el Área Protegida El Doradillo, en Chubut.

Con largada desde Playa Canteras, la Aventura Franca Austral es la única competencia permitida dentro del área protegida y representa una experiencia inolvidable para corredores de todo el país y el mundo.

Loughlin compitió en la distancia de 19 kilómetros, una de las cuatro opciones del evento junto a los recorridos de 26K, 11K y 7K. Esta fue la novena edición del evento, que se destaca por su cupo limitado para preservar el ambiente y la biodiversidad del lugar. Como en las últimas ediciones, los cupos se agotaron con antelación.