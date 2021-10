Manzano Brujo: Una gran fiesta del motocross y un homenaje muy especial

>> Deportes

El pasado fin de semana se vivió una nueva fiesta del Motocross en San Martín de los Andes y como no podía ser de otra manera el Manzano Brujo fue el mejor escenario para la cuarta fecha del MX del Sur. Muchas motos, mucho público y un circuito que se vistió con las mejores galas para recibir a los pilotos destacados del Sur de la República.

El mejor condimento del fin de semana lo puso el clima, que a pesar de que todos piensen que complica, la lluvia y el frío solo hacen que el circuito tenga las condiciones óptimas para girar. El trazado muy trabajado por el equipo del Manzano Brujo generó carreras espectaculares en cada manga con mucha participación local y con muchos pilotos de gran nivel que pelean el campeonato, logrando así que se viviera un espectáculo de gran talla.

Como es de costumbre cuando hay fecha de motocross, la gente es la protagonista, sin importar las condiciones climáticas y nuevamente en este caso le dio el color que tiene por costumbre darle al circuito local.

Mucha gente en la tribuna natural que acompaña al costado de la ruta y un detalle que emocionó a todos los presentes, el homenaje sobre ese sector para Gary Salvagno quien se destacó siempre por su trabajo incondicional para con el Club Manzano Brujo y el circuito. Uno de los chicos que comenzó como banderillero y colaborando, corrió en moto, trasladó su amor por las motos a su familia y también trabajó con sus máquinas en cada una de las fecha que hubo en este querido Manzano Brujo. A una muy corta edad el Covid se lo llevó y dejó un dolor muy grande en todo el club, en su familia y amigos. El domingo previo a la actividad final de la fecha se dio por inaugurado un recuerdo junto a la tribuna principal del Manzano Brujo, un homenaje que sin duda lo tendrá presente en todo momento junto a los que forman parte de esta gran familia como es la Asociación Manzano Brujo.

Fotos: Diego Marcelo Muñoz

MX del Sur / Cuarta Fecha

La cuarta fecha vino cargada de mangas únicas ya que Juampi Luzzardi estaba en búsqueda de un poco de paz en el campeonato de la categoría máxima (MX1) donde Pablo Galletta y Joaquín Villar disputaban puntos importantes.

El Barilochense Luzzardi se quedó con la general y fue gran protagonista por encima de sus seguidores dando todos ellos un gran espectáculo al público presente. Todos destacaron el gran circuito logrado por los organizadores quienes agradecieron además al equipo de trabajo. «Estamos muy contentos con lo que se logró, trabajamos mucho con Favio González, todo el grupo del Manzano Juan Pablo Satorra, la gente de GroomTech con las máquinas y también Alfredo Muñoz del municipio colaborando para que todo quede de 10» dijo Fernando Sánchez, piloto y dirigente de Manzano Brujo.

El Emperador Felipe I

Párrafo a parte para el joven Felipe Quirno Costa que se corona campeón en breve luego de un excelente desempeño a lo largo del año. Felipe tiene 50 puntos en la MX2 y su principal seguidor Tomás Carabajal tiene 40 puntos a una fecha por disputarse el próximo 5 de Diciembre en San Carlos de Bariloche.

«Fue un finde muy lindo, una carrea muy bien armada, el circuito espectacular. Fue muy lindo volver a correr en casa, un circuito que esta buenísimo y entretiene muchísimo. Vinieron varios de mis amigos, Ana Zorrentino que es mi psicóloga deportiva, Mariano Frette que me ayuda con lo físico, Daniel Delfino de Zapala que es mi instructor» dijo Felipe Quirno Costa a Lacar Digital.

«Tenía un objetivo planteado que era intentar pelearle a los del MX1 que es la mayor, no lo logré en las carreas porque me ganaron pero si estuve girando en la clasificación un segundo por encima de uno de ellos y a tres segundos de Juampi Luzzardi, que es el Campeón Argentino y eso me motivó muchísimo y me pone muy feliz todo eso» expresó.

«El sábado estaba difícil el circuito, había mucho barro, tuve una mala largada en la primera manga, y una caída. En la segunda manga mejoré el rendimiento y me venía midiendo con uno de MX1 pero mantuve el lugar» dijo a este diario Quirno Costa.

«Quiero darle las gracias a mis amigos que me vinieron a ver y a los que alentaron, a los sponsors: Husqverna Bussin Motos, RPM Cross, RPM Neuquén, Adventure Store, LMX, Dieguez, Cristian Castellano, Marcelo Castaño, Energy, Rosas Blancas, Ana Zorrentino, Mariano Frettes, Daniel Delfino de Zapala, Nico Arias por las fotos y videos y a mi primo que vino de Neuquén» indicó a Lacar Digital.

«Gracias a la familia que siempre acompaña y me sigue por las redes aquellos que no estan cerca» finalizó el piloto Felipe Quirno Costa a Lacar Digital.

Foto: Nico Arias / #204 Felipe Quirno Costa

El FMX ubicó a Melanie Cabrera de Añelo como ganadora, segundo lugar para Rocío Mendoza de Plaza Huincul y tercer lugar para Daniela Fuentes de nuestra ciudad. En categoría MX65cc el ganador fue Felipe Cruz de Neuquén, segundo Lautaro Martinez de Bariloche, tercero se ubicó Santino Ulloa de San Martín de los Andes y Joaquín Mellado también de nuestra ciudad.

En Mx 50cc el ganador fue Tiziano Sepúlveda de nuestra ciudad, segundo se ubicó el neuquino Lorenzo Osses y en tercer lugar quedó Felipe Franxze Pasqui de Bariloche.

En Categoría Principiantes /Enduristas el ganador fue Franco Marey, de Cholila, segundo lugar para Francisco Giulianotti, y en tercer lugar se ubicó el Reginense Cristian Bartolini.

En MX Master C el ganador fue José Marquez de Neuquén Capital, segundo se ubicó Pablo Estévez de Caleta Olivia y tercero el Flaco Luis Gramajo de San Martín de los Andes