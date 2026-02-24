Marcelo Gallardo anunció su salida de River Plate y el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

Marcelo Gallardo confirmó este lunes que dejará de ser el entrenador de River Plate y que el próximo jueves tendrá su despedida oficial cuando el equipo reciba a Banfield en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

La decisión fue comunicada por el propio director técnico a través de un video difundido en las redes oficiales del club, luego de la práctica realizada en el River Camp. En un mensaje cargado de emoción, el entrenador agradeció a la institución y a los hinchas por el acompañamiento durante su ciclo y expresó su tristeza por no haber podido cumplir los objetivos deportivos planteados en esta segunda etapa.

El anuncio llega en un contexto complejo desde lo futbolístico. River acumula tres derrotas consecutivas en el torneo local y suma 13 caídas en los últimos 20 partidos, una racha que terminó acelerando el cierre del proceso. Tras la última derrota ante Vélez, Gallardo había optado por no brindar declaraciones públicas, lo que alimentó los rumores sobre su continuidad.

Este segundo ciclo del “Muñeco”, iniciado tras la salida de Martín Demichelis, estuvo lejos del exitoso primer paso del entrenador por el club, etapa en la que conquistó 14 títulos, entre ellos las históricas Copas Libertadores de 2015 y 2018. En esta oportunidad dirigió 85 encuentros, con 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 54%.

Con la confirmación de su salida, River ya comenzó a analizar posibles reemplazantes. Entre los nombres que surgieron aparecen Eduardo Coudet, Pablo Aimar, Ramón Díaz, Santiago Solari y Hernán Crespo, mientras la dirigencia evalúa quién tomará el mando para iniciar un nuevo proceso deportivo.

El jueves, ante Banfield, Gallardo tendrá su último partido al frente del equipo y una despedida frente a los hinchas que marcaron una de las etapas más importantes de la historia reciente del club.

