Marcha atrás del Gobierno: eliminan el artículo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral

Por: Marcela Barrientos

La decisión se tomó este martes en el oficialismo tras el rechazo de aliados y sindicatos. El proyecto será tratado este jueves en Diputados, pero deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

El Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás y eliminar el artículo de la reforma laboral que modificaba el régimen de licencias por enfermedad, una de las disposiciones más cuestionadas del proyecto. La definición se adoptó este martes en una reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, luego de que el texto generara fuertes resistencias tanto en la oposición como en bloques aliados.

El artículo en cuestión reducía el salario de los trabajadores durante las licencias médicas y había provocado un fuerte rechazo sindical, que derivó en la convocatoria a un paro general de la CGT para el día en que la iniciativa se trate en la Cámara de Diputados. Incluso dentro del oficialismo admitieron el error: Patricia Bullrich reconoció que la redacción original no distinguía adecuadamente entre los distintos tipos de enfermedades.

Con la eliminación del artículo, las licencias por enfermedad continuarán rigiéndose por la actual Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, el cambio obliga a que el proyecto vuelva al Senado una vez aprobado en Diputados, lo que retrasa el cronograma legislativo previsto por el Ejecutivo. 

Según fuentes oficiales, el plan es obtener dictamen este miércoles y votar la reforma el jueves en la Cámara baja. Luego, el Senado debería tratar nuevamente el texto para su sanción definitiva, con la intención de que el presidente Javier Milei pueda contar con la ley aprobada antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1° de marzo.

Entregan dispositivos para la toma de asistencia digital en las escuelas

