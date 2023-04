María Laura Da Pieve: «Este 16 de Abril, votá con libertad y sin miedo»

«Quienes estamos trabajando en Comunidad no le tenemos miedo al cambio, porque cuando nos sumamos al espacio, decidimos correr nuestros propios riesgos. Porque creemos que el Estado debe ser un lugar de trabajo, no un premio para pasar varios años haciendo la plancha» indicó la candidata a Concejal.

«Soy Maria Laura Da Pieve, candidata a 1er Concejal por la Lista 191 Comunidad, el Partido de Rolo Figueroa. Represento un espacio plural, sincero y conformado por personas técnico políticas que están dispuestas a hacer el verdadero cambio en San Martín. Hombres y mujeres con experiencia en distintos ámbitos del Estado y también muchos que hacen por primera vez su experiencia política. Además contamos con el enorme apoyo y la experiencia de Raúl Miguel y Poli Ugarte que nos brindan el marco perfecto de esos valores que no deben perderse en la gestión».

«Concretamente queremos acercar la legislación a los vecinos y vecinas. Poder impactar de manera directa en la calidad de lo que brindamos. Tener mayor injerencia en cuestiones que son importantes para la comunidad como la educación, por ejemplo. Para ello se va a trabajar con el Ejecutivo de manera directa. No podemos estar desconectados de lo que allí sucede. Las normas deben ser herramientas para que el ejecutivo pueda aplicarlas y sobre todo beneficiosas para los vecinos».

«Quienes estamos trabajando en Comunidad no le tenemos miedo al cambio, porque cuando nos sumamos al espacio, decidimos correr nuestros propios riesgos. Porque creemos que el Estado debe ser un lugar de trabajo, no un premio para pasar varios años haciendo la plancha. Debe haber resultados concretos, encontrar a quienes nos representan en su lugar de trabajo y no ausentes o imposibles de encontrar».