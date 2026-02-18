Mariano Godoy presentará su espectáculo en San Martín de los Andes

Cultura y espectáculos

Victoria Veloso

Fecha:

El músico y compositor argentino Mariano Godoy se presentará el 25 de Febrero a las 21 hs en Espacio Trama, San Martín de los Andes con un espectáculo que combina tango tradicional, música contemporánea y experimentación sonora.

Nacido en Remedios de Escalada (Buenos Aires), Godoy es bandoneonista, cantante y creador de un estilo propio que fusiona raíces argentinas con recursos tecnológicos y compositivos actuales. Licenciado en Composición con Medios Electroacústicos por la Universidad Nacional de Quilmes, el artista ha desarrollado una carrera que incluye giras por Argentina y Europa, presentaciones en escenarios destacados y millones de reproducciones en plataformas digitales.

Su propuesta, muchas veces definida como “tango del futuro”, expande los límites del bandoneón clásico incorporando elementos electrónicos y nuevas texturas sonoras. Además, es creador de la “Bandólica”, un instrumento digital inspirado en el bandoneón que permite una experiencia interactiva de aprendizaje y ejecución musical.

La presentación en San Martín de los Andes forma parte de una gira nacional en la que el artista busca acercar su música a nuevos públicos.

