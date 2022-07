Martín Guzmán renunció al Ministerio de Economía

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó al presidente Alberto Fernández su renuncia al cargo a través de una carta de siete carillas en la que hizo un repaso de su gestión, le agradeció al jefe del Estado la confianza que tuvo en él y en su equipo y dijo que la persona que designe en su lugar debe tener las “riendas” de la cartera como condición esencial para poder cumplir con su misión.

En su extenso texto de renuncia, Guzmán dice que «desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos que usted podía llegar a ser el Presidente de la Nación, busqué ser su ministro de Economía» y caracteriza aquel momento como «tiempos muy difíciles» en los que -dice- «sentía que mi responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país».

Sin embargo, poco más adelante Guzmán reconoce una temprana frustración. «La primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica», señala.

En las últimas semanas la presión sobre Guzmán se había intensificado tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno. Cabe recordar que la vicepresidente Cristina Kirchner denunció en un duro discurso un «festival de importaciones», al que Economía y el Banco Central reaccionaron el lunes instaurando una suerte de supercepo a las importaciones y llevó al riesgo-país por encima los 2.400 puntos básicos, un nivel casi de default.