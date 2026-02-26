Más de 100 mil alumnos de Primaria y Especial comenzaron el ciclo lectivo 2026

En la fecha acordada, con la paritaria docente resuelta previamente y en edificios nuevos y mejorados durante el receso estival, estudiantes de estos dos niveles dieron inicio a un nuevo ciclo lectivo en el período marzo-diciembre. Los niveles Secundario e Inicial comenzarán la semana que viene, conforme lo establece el CES.



Más de 100 mil estudiantes de los niveles Primario y Especial comenzaron hoy, tal como estaba previsto, el ciclo lectivo del período marzo-diciembre. Este inicio de clases refleja el cambio impulsado por la actual gestión de gobierno en Educación, a partir de políticas que priorizan la previsibilidad, la inversión sostenida y el fortalecimiento del sistema educativo provincial en su conjunto.

En este 2026 el regreso a las aulas neuquinas se destacó no solo por la intervención en más de un centenar de edificios escolares sino por mejoras que alcanzan a 85.000 metros cuadrados de nuevas construcciones; una acción que tendrá continuidad en el año.

Mientras la ministra Soledad Martínez participó de actos de apertura en Zapala, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Glenda Temi, estuvo en escuelas de Plottier y otros representantes del ministerio y del CPE se hicieron presentes en establecimientos de las diferentes regiones de la provincia.

En la apertura de un nuevo ciclo lectivo, equipos directivos de las instituciones en las que se hicieron trabajos de mantenimiento integral expresaron su agradecimiento por volver a clases en escuelas en condiciones. Las intervenciones realizadas incluyeron desde pintura interna y externa hasta mejora de ingresos y cercos perimetrales, renovación y mejora de patios, instalaciones, reparación de techos, readecuación y renovación de núcleos húmedos, entre otras.

Inauguración de escuelas

En la antesala del arranque escolar, el Gobierno provincial inauguró esta semana nuevos y renovados edificios de la primaria N° 360 de Centenario y del Centro de Formación Profesional N° 29 de la misma ciudad y sumó una escuela primaria más, la N° 369 de Senillosa.

En los próximos días se continuará con la inauguración de la ampliación y refacciones en la escuela N°164 de Caviahue -que sufrió un incendio-, la reinauguración de la EPET 8 y de las escuelas primarias 280 y la escuela 101 en Neuquén capital; así como la inauguración de la escuela primaria que se construyó en el barrio Nehuen Che de Junín de los Andes.

Este nuevo ciclo lectivo encuentra a las escuelas con condiciones, renovadas a partir de un trabajo que no tuvo interrupción desde el inicio de la gestión; también se suma el acuerdo salarial 2026 con el gremio docente que culminó exitosamente en diciembre del año pasado con la actualización salarial por IPC para el año en curso.



En este sentido también se acordó una compensación extraordinaria y se garantizó el pago -con recursos provinciales- tanto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) como del concepto de “Conectividad Nacional”.

Además, se avanzó en la creación de nuevos cargos docentes para fortalecer las plantas funcionales y acompañar el crecimiento de la matrícula en distintos puntos de la provincia. De hecho, recientemente se aprobó la creación de 62 nuevos cargos docentes destinados a fortalecer los Equipos de Apoyo Pedagógico a las Trayectorias Socioeducativas (EAPTSE) en las escuelas primarias de la provincia, dando respuesta a una demanda histórica del nivel.