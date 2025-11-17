Más de 100 pilotos y tres títulos para San Martín: así se vivió la final en el Manzano Brujo

El circuito Manzano Brujo volvió a convertirse en el epicentro del motocross patagónico al recibir a más de 100 pilotos para disputar la final del 35° Campeonato del Sur de la República de Motocross. La competencia dejó definiciones ajustadas, récords inéditos y una fuerte presencia sanmartinense que se hizo sentir tanto en la pista como en el podio.

Podios sanmartinenses:

Sebastián Figueroa se consagró doble campeón, adjudicándose las categorías MX2 y 125, consolidándose como uno de los pilotos más destacados del certamen.

Franco Fortunato festejó en la categoría MX Enduro, confirmando su buen rendimiento a lo largo de toda la temporada.

Además, el local Felipe Quirno Costa ganó la última fecha de la MX1, en una jornada en la que el público lo ovacionó por su desempeño.

En la categoría principal MX1, el título quedó en manos de Agustín Carrasco, quien finalizó segundo en la última fecha y acumuló 331 puntos, superando a Santiago Montero y Lucas Sendón, ambos con 284.5.

En Master A, Dardo González cumplió su objetivo y se coronó campeón tras dos mangas estratégicas y sólidas.

Uno de los momentos más destacados fue el triunfo histórico de Cristian Morini, de Puerto Madryn, que se convirtió en el primer piloto en Argentina en obtener un campeonato utilizando una moto eléctrica, marcando un hito para el deporte motor nacional.

La organización calificó la jornada como “rozando la perfección”, destacando tanto el nivel competitivo como la respuesta del público, que colmó los sectores de vista del Manzano Brujo.

Con el cierre del calendario anual, el motocross regional ya mira hacia adelante: el próximo desafío será el Supercross de Verano 2025/26, que regresará el sábado 13 de diciembre con su 30° edición en el Coliseo de la Barda de Neuquén.