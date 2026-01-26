Más de 30.000 personas asistieron al recital de Luck Ra

Cultura y espectáculosLocalesSeguridad

Marcela Barrientos

La Secretaria de Emergencias y Gestión de Riegos informó que durante el evento al que estimó una concurrencia de mas de 30.000 personas, se realizaron más de 475 asistencias, todas resueltas en el lugar gracias al trabajo coordinado de los equipos sanitarios, de prevención y de seguridad.

El operativo incluyó:

  • 3 Puestos Médicos Avanzados (PMA)
  • 4 ambulancias
  • 3 unidades de respuesta inmediata
  • personal caminante en todo el predio

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó el compromiso del personal y el comportamiento responsable del público, claves para que la jornada se desarrollara con tranquilidad y cuidado.

Un gran evento, acompañado por un gran trabajo de prevención y respuesta.

