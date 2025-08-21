Más de 420 personas vivieron la magia de “Snow de Noche” en Lago Hermoso

El pasado viernes, Lago Hermoso Ski Resort fue el escenario de una noche inolvidable en la Patagonia, con la realización de la primera edición de “Snow de Noche”, un evento que reunió a más de 420 personas en un entorno natural único, combinando deporte, música y gastronomía.

Inspirado en propuestas como el “Surf de Noche” de Chapadmalal, la experiencia fusionó espectáculo y naturaleza, destacando el talento de riders de esquí y snowboard de San Martín de los Andes y Bariloche, quienes ofrecieron una demostración de freestyle nocturno con tablas iluminadas por tecnología LED, generando un impactante show visual sobre la nieve. El evento contó con un line up musical encabezado por DJ This & That.

Entre las figuras presentes, se destacó la participación de Zaira Nara, quien celebró su cumpleaños en el evento junto a Emilia Attias, Barbi Pérez y otros invitados especiales, reforzando el carácter exclusivo y aspiracional de la propuesta.

La producción fue posible gracias al acompañamiento de Corona Cero y Calamar Loco, socios en esta iniciativa que promueve un entretenimiento consciente, sustentable y alineado con una nueva forma de vivir la montaña.

