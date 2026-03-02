Más pavimentos, sendas, veredas, playones e infraestructura, entre los anuncios del intendente Saloniti

Al dejar inaugurado el período de sesiones 2026 del Concejo Deliberante, el mandatario realizó un resumen de obras y acciones del año pasado y adelantó los principales ejes de gestión para este año, plasmados en un documento entregado al Legislativo comunal.

El intendente municipal, Carlos Saloniti, presentó ante el Concejo Deliberante su informe anual de gestión, en el que confirmó la pavimentación de calles en El Arenal, Chacra 4 y Los Radales; el mejoramiento integral de playones en Vamep, Sarmiento y El Arenal; la finalización de los vestuarios para la Liga de Fútbol y la construcción de nuevas sendas desde Ruca Hue; y reafirmó el trabajo con el Gobierno provincial en materia de soluciones habitacionales y para obras en los barrios Cantera y Aitue.

En ese documento menciona lo más relevante de cada Secretaría, destacando, entre otras cosas, el mejoramiento de servicios públicos como desafío ante una ciudad en crecimiento constante; la conclusión del pavimento en Av. Los Lagos, la rotonda de Cordones del Chapelco, y de la calle Los Pinos.

También destacó las políticas culturales como testimonio de diversidad; el proyecto de modernización tecnológica del sistema de gestión municipal y la presentación, en septiembre, del proyecto de Código de Planeamiento Urbano.

“Con el Código de Planeamiento Urbano, vamos el diagnóstico en materia urbanística, que atiende el problema más importante que tiene San Martín de los Andes: de qué manera podemos tener una visión para adelante”, señaló.

Saloniti adelantó que este año se va a presentar ante el Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza sobre la catalogación del “Amarillo Urbano” de la Ley de Bosques. En ese sentido, reafirmó el compromiso de su gestión con “el desarrollo, cumpliendo con la ley, que permitan mejorar y que nos ayuden con la emergencia habitacional”.

En materia de Servicios Públicos, el jefe comunal recordó que el ejido urbano de San Martín de los Andes tiene 180 kilómetros de calles de ripio; 35 kilómetros de acequias y medio centenar de microbasurales permanentes, que algunos vecinos generan apenas terminan de limpiarse”.

“La recolección mensual es, en promedio, de 1.000 toneladas y, en temporada alta, 1.700 toneladas. Esta temporada se trabajó enormemente. Somos un Municipio que realiza recolección todos los días. Necesitamos ayuda de la sociedad con los microbasurales y con el reciclado”, afirmó. También destacó que la planta de SIRVE haya reabierto sus instalaciones para ser visitadas por las escuelas.

En tal sentido, recordó la reciente incorporación de un camión compactador y de dos camionetas para prestar el servicio de recolección. “Para diversas áreas, en lo que va de mi gestión compramos 23 vehículos nuevos, entre camiones, camionetas y otros equipos. Y este año queremos comprar más porque lo vamos a necesitar. Mi idea es dejarle a la próxima gestión la mayor cantidad de vehículos nuevos”, señaló.

También defendió el crecimiento del área de Espacios Verdes a lo largo de sus siete años de gestión. “Tenemos 510.000 metros cuadrados de Espacios Verde, distribuidos en bordes de ruta, Espacios Verde urbanos y rotondas; unos 45.000 ejemplares arbóreos, de los cuales 5.500 se encuentran en el casco céntrico. Estos datos permiten dimensionar la magnitud territorial operativa, a la que se suma ahora el área del Parque Lineal Pocahullo”, afirmó.

Mencionó que Guardas Ambientales retiró más de 60 vehículos abandonados en la vía pública y que, a fines de marzo, un camión retirará la chatarra. Además, “queremos terminar el proyecto ejecutivo para Guardas Ambientales, que incluye la ampliación de la oficina, un nuevo establo, corrales y desarmes de caniles. Guardas hace un gran trabajo, pero la idea es mejorar y oxigenar ese trabajo”.

En materia de mantenimiento escolar, el intendente Saloniti señaló que “si la Provincia nos necesita, nosotros estamos”. En esa línea, recordó que “hicimos todo el procedimiento de concursos y licitaciones para ampliar el CPEN 13 y la Escuela N° 33 de Quina Quina, obras que ya están en ejecución”. También refirió que “el municipio se puso a disposición para acompañar al Ministerio de Educación y a las familias de la Escuela 313. Mientras se hace la obra, la delegación de Vega Centro y la Pichi Rayen están a disposición”.

Recordó que el Municipio realiza obras de mejoramiento en la captación y suministro de agua en Payla Menuco, con ayuda de Recursos Hídricos de la Provincia. Mencionó que esta misma área del Gobierno neuquino ha ayudado con los trabajos en los arroyos. “El año pasado hicimos una gran limpieza y este año estamos esperando firmar el convenio para poder avanzar”, afirmó.

Saloniti también destacó las tareas de mejoramiento del cementerio municipal, que incluyó el trabajo complejo sobre árboles antiguos y de gran tamaño.

Entre los barrios, hizo especial mención a Chacra 4. “Estuve con los vecinos la semana anterior y ahí anunciamos que vamos a empezar a pavimentar”. También se pondrá en valor la plaza Fontanive. “Vamos a poner la energía en Chacra 4 porque el barrio se lo merece”, afirmó.

También mencionó la construcción del Monumento a los Pioneros, en la Plaza Centenario; la construcción de un tanque de agua para Cordones de Chapelco “que va a beneficiar a 8.000 vecinos de toda la zona de Chacra 30, 32, y 28”. En el mismo sentido, destacó el trabajo realizado en la toma de agua del río Quilquihue en forma conjunta entre el Municipio, la Cooperativa de Agua Potable y Recursos Hídricos de la Provincia, lo que permitió que este verano se mantuviera el flujo de agua potable.

“Todo lo que es vivienda nos vamos a apalancar en lo que ha anunciado el gobernador, que es el programa Neuquén Habita”, señaló Saloniti, quien recordó que en esta materia, como en temas de infraestructura y obras públicas, Provincia y Municipio quedaron solos, sin ningún apoyo del Gobierno nacional.

Sobre el final, el intendente aseguro que la Secretaría de Gobierno tendrá más cercanía con los asuntos de la comunidad; que la secretaría de Turismo intensificará los controles de establecimientos fuera de la normativa y que la Secretaría de Desarrollo Humano reafirma su compromiso con una gestión cercana, responsable y sensible a las realidades sociales de nuestra comunidad.

En el cierre de su presentación, el intendente Saloniti anunció que este 5 de marzo, cuando se cumpla un nuevo aniversario del accidente del colectivo que regresaba del cerro Chapelco, la ceremonia de cada año se realizará en el sitio histórico, que está siendo reacondicionado para dotarlo de más seguridad.

“Los familiares nos lo habían pedido. Con empleados municipales estamos trabajando en la platea, donde está la placa, y vamos a poner unos asientos y vamos a poner una baranda para que los familiares recuerden a sus fallecidos lo hagan en un lugar seguro”, afirmó.

Sobre el final de su discurso, antes de dejar inauguradas las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Saloniti leyó la lista de las víctimas de aquel accidente, ocurrido el 5 de marzo de 1979: Ernesto Cofré, Bernabé Cheuquepan, José Anadur Durán Toloza, Hugo Eduardo Egea, Simón Larenas Pasmiño, Inés del Carmen Pino Contreras y su hijita María Inés Aguilar Pino, Luis Alberto Prieto, José Hernán Rivas Acuña, Héctor Alejandro Roa Garcés, José Bernardo Roz, Rubén Antonio Saavedra, Domingo Saavedra Navarrete, Julio del Carmen Valderrama, José Galindo Vázquez, Remigio Jaramillo Tagle y Silvia Emilce Velozo.