Masivo llamado a concurso para 74 médicos y nuevas designaciones

A través del decreto 159/26 se autorizó el llamado a concurso para cubrir las vacantes en toda la provincia



El gobierno provincial oficializó hoy una transformación estructural en la planta del ministerio de Salud, ya que a través del decreto 159/26 se autorizó el llamado a concurso para cubrir 74 vacantes de médicas y médicos en toda la provincia, medida que se complementa con una serie de designaciones de nuevos profesionales y la regularización de funciones para agentes de diversos hospitales.

El mapa de vacantes



El Hospital Provincial Dr. Eduardo Castro Rendón encabeza la lista con 32 cargos (incluyendo Pediatría, Clínica Médica, Cardiología y Genética) seguido por el hospital Dr. Horacio Heller con 12 vacantes y el Hospital Dr. Alberto Herrera de Plottier con 8. Por su parte, el Hospital de Junín de los Andes cuenta con 7 cargos, el Hospital Dr. Natalio Burd de Centenario con 5 y el Hospital San Martín de los Andes con 4. Finalmente, se concursarán 3 cargos en el Hospital de Cutral Co / Plaza Huincul, 2 en el Hospital de Villa La Angostura (destacando la especialidad en Psiquiatría) y 1 cargo en el Hospital de Senillosa.

Designaciones: nuevos profesionales al sistema



Mediante los decretos 160, 161 y 164, se formalizó el ingreso de profesionales que ganaron concursos previos o finalizaron sus residencias. Entre las incorporaciones se destaca la del Dr. Jorge Eduardo Delfín Falo, designado como especialista bajo la modalidad de post-formación de residencias. Asimismo, se sumaron al sistema Brisa Milagros Orrego, ganadora del concurso por Resolución 486/25; Claudio Facundo Parra, quien ingresa a la planta funcional; y Elena del Carmen Sandoval, quien fue designada en planta tras desempeñarse como trabajadora eventual.

La nómina de nuevos ingresos se completa con Fernando Andrés Morell, ganador del concurso por Resolución 703/25, y Karen Gisell Vergara, quien asume funciones en centros asistenciales. También se integran al equipo de salud provincial Gisella Romina Inostroza, Franco Iván Matus (seleccionado mediante la Resolución 1032/25), Ángeles Nicole Rivas y Melanie Magali Martínez, quienes aportarán su experiencia en diversas funciones asistenciales dentro de la red sanitaria.

Jerarquización y Cambios de Función



Finalmente, se reconoció la trayectoria y formación de agentes que asumen nuevas responsabilidades técnicas y de conducción en sus respectivas localidades. En San Martín de los Andes, Vanesa Romina Locatelli dejó su rol en el Área Contable para asumir la Jefatura del Centro de Salud Chacra 30 «Cordones de Chapelco». En el Hospital Zapala, las agentes Cecilia Valeria Rodríguez y Adriana Soledad Herrera fueron promovidas a la función de Enfermeras tras desempeñarse previamente como Preparadoras de Materiales.

De igual manera, otros centros asistenciales registraron cambios significativos: Ariana Florencia Judith Fernández, del Hospital Las Lajas, pasó de cumplir tareas como Mucama a desempeñarse como Agente Sanitario; en Añelo, Patricia Alejandra González dejó sus funciones de Mucama para asumir como Auxiliar de Estadística; y en Cutral Co, la agente Milca Sarai Quintana pasó del área de Ropería y Costurería a cumplir funciones como Auxiliar Administrativo.