Massa: «Los vivos que están especulando con el ahorro de la gente van a ir presos»

Así lo aseguró el Ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en referencia a la suba en los dólares paralelos que ocurrió en las últimas jornadas, al disertar en la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, apuntó contra los «4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje», a los que acusó de estar detrás de la fuerte suba de las cotizaciones paralelas del dólar, y aseguró: «Hasta que no los vea presos, no paro».

«Creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente y el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso», afirmó Massa durante una reunión que mantuvo con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

En ese sentido, Massa aseguró que «con el poder del Estado hay que ponerle el límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente».

«Yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos porque se atacan al mercado, las libertades, hasta que no los vea presos, no paro», subrayó Massa.

Massa formuló esas declaraciones en el marco de una reunión con los principales empresarios de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en la que tenía a su lado al titular de la entidad, Natalio Grinman, y al presidente de Corporación América, Eduardo Eurnekian.Al igual que en los días previos, el mercado cambiario vivió una fuerte presión que, en el caso particular de las dos últimas jornadas, fue disparada por la recomendación que realizó el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, de no renovar los depósitos a plazo fijo en pesos debido a que la moneda argentina «no puede valer ni excremento».