Matías Consoli: “Las obras anunciadas para San Martín de los Andes ya empiezan a concretarse”

El secretario de Gobierno del Municipio, Matías Consoli, destacó el avance de obras que el Estado provincial y el Municipio anunciaron el año pasado, muchas de las cuales comienzan a concretarse.

Tras participar de la recorrida por la Escuela Integral N° 3, junto al intendente Carlos Saloniti, Consoli destacó el ritmo de avance de este edificio, junto al del Cpem 96 en Cordones del Chapelco.

Consoli afirmó que, de acuerdo a los pliegos de concesión de los trabajos, la Escuela Integral 3; la ruta N° 62 a Lolog y la ampliación y modernización del aeropuerto, son obras que estarán terminadas en los próximos meses.

A esto se suman muchas obras en marcha como el Cpem 96, las reformas y ampliaciones a la Epet 21 y al Cpem 13; las reformas estructurales a la Escuela N° 313; y la ruta N° 63 a Meliquina.

El secretario de Gobierno del Municipio recordó que hay varias obras en procesos de licitación como el edificio para el CIART y para el Centro de Formación Profesional (CFP) N° 9.

“San Martín de los Andes ha crecido mucho, es la segunda ciudad que más creció en toda la provincia, después de la capital neuquina y las obras anunciadas por el Gobierno provincial y por el Municipio van en ese mismo sentido”, señaló.

Consoli recordó los anuncios realizados en el inicio de sesiones de la Legislatura por el gobernador Rolando Figueroa. “Hay obras que ya están en ejecución y otras que se suman a las ya anticipadas”, afirmó, el secretario de Gobierno, quien acompañó al intendente a Neuquén para ser parte del discurso del mandatario provincial, el 1 de marzo.

En ese sentido, mencionó las escuelas, a las que se agrega una nueva EPET; un natatorio cerrado y climatizado; los callejones de Torres y de Gingins; tres rotondas; viviendas y el centro de salud en Cordones del Chapelco.

A estas obras –reseñó- se suman las que lleva adelante el Municipio, como la pavimentación con rotonda de Av. Los Lagos; el pavimento en varias calles de El Arenal y de Los Radales y el inminente comienzo del asfalto en Chacra 4.

Consoli insistió en que estas obras hablan de un San Martín de los Andes cuyo crecimiento debe ser acompañado no sólo por inversión en infraestructura sino también por el compromiso de las vecinas y vecinos de hacer una ciudad más inclusiva, que practique la tolerancia y no la violencia.