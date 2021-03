Maxi Pereyra pre seleccionado para los Juegos de la Araucanía

>> Deportes, Locales

El joven deportista de tan solo 18 años de edad, oriundo de San Martín de los Andes compitió este fin de semana en la ciudad de Neuquén Capital donde obtuvo ser preseleccionado para los Juegos de la Araucanía a disputarse ….

En diálogo con Lacar Digital Maxi Pereyra explicó: «Este fin de semana estuve compitiendo en la pista sintética de ciudad deportiva ubicada en Neuquén capital, competí en las pruebas de medio fondo lo que son distancias de 800 metros y 1500 metros, el torneo consistía en un Nacional Virtual organizado por la CADA y las Federaciones Neuquina y Rionegrina de Atletismo».

«Pude encontrarme con buenas sensaciones durante las 2 pruebas y con buen desempeño a pesar que fueron carreras estratégicas, así y todo logrando quedar en una PRE Selección para para los Juegos de la Araucanía» indicó a este diario.

«Le quiero dar las gracias a mi familia por estar siempre y a las corridas con migo para que se pueda viajar, al municipio de San Martín de los Andes y la oficina de Deportes por la gran ayuda con los pasajes hasta la ciudad capital para poder competir, a Javier Carriqueo por hospedarme en su casa, a mis tíos y primos también que me dieron una mano estando allá, a Mathias Chazzarreta por darme la mano enorme y moverse con el tema de los papeles de la Federación y tema torneo y a mis entrenadores Facundo Quiroga y Dani Pavezca por apostar y confiar en mi día a día y ayudarme a llegar a los objetivos en las mejores condiciones» dijo el joven.

Por último agregó «Sin todo este conjunto de personas que están presentes no seria posible nada de esto. No es un logro mío sólo, es de todos ellos y los que están siempre con migo!»