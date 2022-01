Meliquina: un turista falleció y denuncian que no recibió la atención necesaria

>> Locales

El turista habría sufrido un paro cardiaco en Villa Meliquina el domingo pasado. Vecinos de la Villa, denuncian abandono sanitario.

Meliquina a 40 kilómetros de nuestra ciudad, crece y crece en turismo, no posee Comisión de Fomento, carece de electricidad y agua, mientras que las gestiones deben realizarlas directamente con provincia.

En este sentido, vecinos de la zona denunciaron, en diálogo con LMN, abandono del estado, ya que la posta sanitaria carece de ambulancia y enfermero. Es por este motivo, que decidieron hacer pública la situación ante una eventual fatalidad como la ocurrida el domingo pasado.

Mariela Guadalupe Colla, presidenta de la Asociación Civil de vecinos de Meliquina, denunció que en los primeros días del 2022 ocurrieron al menos tres accidentes viales, algunos de ellos con heridos. «Además, hubo personas con padecimientos y dolencias menores que han tenido que transitar 40 kilómetros en una ruta de ripio en pésimo estado hasta el hospital de San Martín. Hay un vecino internado grave con peritonitis después de deambular de guardia en guardia. Hubo un caso de hipertermia asistido en primer instancia por una veterinaria y, también, una señora infartada y fallecida», describió a LMN.

La peor noticia para los vecinos, llegó este domingo en la tarde cuando una persona mayor tuvo un infarto. «Fue asistido por Bomberos Voluntarios, que venían de asistir un choque en la ruta 40 y la dieron una primera respuesta. Mientras todo un pueblo escuchaba con la radio viendo qué pasaba y esperando la ambulancia, que tardó 40 minutos en llegar y falleció», aseguró Colla, quien aclaró que la persona era familiar de una de las vecinas de la villa que había ido a pasar el día al lago.

Si bien no es un pedido reciente, ya que había hecho un reclamo en junio del año pasado, en las últimas horas publicaron una Carta Abierta dirigida a la ministra de Salud, Andrea Peve, y al gobernador, Omar Gutiérrez. «Nosotros estamos a la intemperie porque no tenemos lo mínimo a la salud. Lo que estamos pidiendo es tener un médico y una ambulancia en la localidad. En la campaña de vacunación, se rompió un grupo electrógeno de la Posta y los vecinos le prestamos uno para que las vacunas no se corte la cadena de frío. Pero necesitamos presencia del estado», aseguró Colla.