Mientras derrumbaban un kiosco narco en Gobernadores Neuquinos, usurpaban una vivienda

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho fue casi paralelo al derrumbe realizado en el día de ayer y en medio de un fuerte operativo policial. La vivienda que había sido protagonista días atrás por un secuestro seguido de tortura, fue invadida con intenciones de apropiación por dos personas y un menor que portaban una escopeta.

Mientras se llevaba a cabo el derrumbe de dos casillas vinculadas a la venta de estupefacientes en el barrio Gobernadores Neuquinos, a la vuelta y mientras se encontraba el barrio bajo un fuerte operativo policial, cerca de las 13:00 horas, vecinos de uno de los edificios del barrio, alertó a la policia sobre desconocidos ingresando por la fuerza al departamento que días atrás, fue protagonista por un secuestro seguido de tortura.

La vivienda que se encuentra vacia por la detención de su ocupante, fue violentada por desconocidos, dos sujetos mayores y un menor.

Frente al llamado de los propios vecinos sobre el hecho, inmediatamente los uniformados se apersonaron en el lugar, verificando la denuncia telefónica. Posteriormente se inspecciona el departamento ubicando una bolsa de tela, constatando que se trataría de un arma de fuego tipo escopeta.

Participan División Brigada Zona Sur, División Comando Radioeléctrico, personal de la Comisaría 43, personal de la División Antinarcóticos y GEOP

Neuquén realizará el Selectivo Multideportes rumbo a los Juegos Evita y la ParaAraucanía
Trail del Agrio: triunfo de Javier Carriqueo en Caviahue

