Monin Aquin: «Ahora hay cuatro caminos posibles, Interpelación al intendente, pedido de auditoria al tribunal de cuentas, presentación ante la justicia y juicio político»

Los concejales trabajan juntos para definir que medidas tomarán ahora que cuentan con el informe de la contralora municipal con el detalle de los procedimientos que se utilizaron para pagar horas extras a los empleados municipales que trabajaron durante el período de Aislamiento Obligatorio.

Después de varios aplazos para obtener la información necesaria, de acuerdos y desacuerdos, esta semana se informó que el dictamen final de la contralora municipal fue entregado a los concejales quienes trabajan ahora en el informe que los lleve a definir que camino tomarán para resolver este asunto.

«Ahora hay cuatro caminos posibles», expresó Monin Aquin, Jefa del bloque Juntos por el Cambio, en conversación con Lacar Digital. «Estos caminos pueden ser independientes o paralelos, algunos. Interpelación al intendente, pedido de auditoria al tribunal de cuentas, presentación ante la justicia y juicio político»

«Nosotros en el Concejo, hoy todavía, no hemos decidido cuales son los caminos que vamos a tomar por lo menos en una primer instancia», expresó la concejal y agregó que todavía «ni siquiera se habló por bloque».

El informe, escrito por la contralora Carolina Torres, lo recibieron el día lunes pero recién el martes se completó la entrega de documentación respaldatoria.

Por otra parte, Monin explicó que desde el bloque «no quisimos adelantar ninguna postura hasta no tener papeles, porque los papeles te dicen tenés que ir por acá, o no tenés que ir por ningún lado, está todo bien hicieron todo correcto».

«Si nosotros nos estamos equivocando y se hizo todo correcto y no nos han comunicado nada más yo no tengo ningún problema en salir y decirle a la comunidad que fue un exceso nuestro de dudas ante la falta de comunicación del ejecutivo pero está todo normal, si fuera así yo salgo y lo digo». aseguró la cabeza de bloque y aseguró «lo que pasa es que hoy no es así, entonces evaluamos los otros cuatro caminos que marca la carta orgánica que nosotros tenemos que hacer, no es que queremos».

Finalmente Monin hizo énfasis en que «no es que queremos hacer tal o cual cosa, nosotros tenemos la obligaciones como concejales. Un gobierno no es solo el ejecutivo, un gobierno es el ejecutivo y el legislativo y cada uno tiene algo que respetar y atribuciones que le son propias».