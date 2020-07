«MontañaSmart» la revolución en seguridad

>> Locales, Sociedad

Montaña seguridad está un paso adelante y utiliza la mejor tecnología para que estés tranquilo, no solo en tu casa, si no en cualquier lugar del país en el que te encuentres, «se trata de una aplicación que rompe con el concepto de seguridad, porque además de vigilar tu comercio, casa, cuida tus espaldas».

Pablo Gomez, gerente general de Montaña Seguridad explicó a Lacar Digital: «La empresa trabajó en darle otra herramienta de protección a sus clientes y a la población» y es por eso que «presentó su último desarrollo, MontañaSmart«.

«Se trata de una aplicación que rompe con el concepto de seguridad, porque además de vigilar tu comercio, casa, cuida tus espaldas», contó Pablo y agregó: «No hace falta tener cámaras o alarma para poder usar esta App».

La duda que surge es cómo funciona y se aplica en la vida cotidiana esta nueva forma de seguridad que cabe en el celular.

¿Cuál es la diferencia con otros servicios de seguridad?

Montaña Seguridad no solo te cuida en tu casa con un sistema de alarmas, sino también fuera de tu casa a donde vayas, además la App permite cuidar a todos los integrantes de la familia y crearle el grupo “familia segura”. Con la App descargada en el celular de cada integrante pueden interactuar entre ellos y cuidarse, aparte de la central de monitoreo.

Está conectada a una central de monitoreo que deriva las alertas y, a la vez, permite la conexión con personas que también tengan la aplicación. Ya funciona con los principales sistemas operativos móviles.

«Montaña Smart» cuenta con un menú principal que tiene son 5 funciones de pánico:

Pánico : envía a la central de monitoreo que estás en situación de riesgo. Para brindar mayor información sobre la situación, permite enviar videos, fotos y mensajes.

: envía a la central de monitoreo que estás en situación de riesgo. Para brindar mayor información sobre la situación, permite enviar videos, fotos y mensajes. Incendio

Asistencia médica

En camino : permite, por ejemplo, cuando estás de regreso a casa, poner una cuenta regresiva. Si uno no desactiva la cuenta de regresiva cuando llega a su hogar o se acaba el tiempo, es porque pasó algo. Entonces desde la central receptora de alarmas llaman para confirmar que está todo bien, y en caso que no atiendas dan aviso a la policía.

: permite, por ejemplo, cuando estás de regreso a casa, poner una cuenta regresiva. Si uno no desactiva la cuenta de regresiva cuando llega a su hogar o se acaba el tiempo, es porque pasó algo. Entonces desde la central receptora de alarmas llaman para confirmar que está todo bien, y en caso que no atiendas dan aviso a la policía. Estoy aquí: permite enviar ubicación real del usuario o entre usuarios del grupo de seguridad familiar, ej: padre le pide a la hija que le envié un push de ubicación y saber dónde está realmente.

¿Es necesario tener una alarma para usar esta aplicación?

No, no hace falta tener un sistema de alarmas en tu comercio o casa particular, la empresa activa la App mediante la plataforma de monitoreo que tiene y una vez dado de alta como cliente iniciamos el monitoreo de esa persona las 24 hs.

¿Quién lo puede usar el servicio y donde?

Lo pueden usar todas las personas que tengan celular con sistema operativo Android, niños, jóvenes, adultos mayores, siempre y cuando lo usen con responsabilidad ya que un botón de pánico pulsado es porque realmente necesita ayuda inmediata.

Su uso es en cualquier lugar ya que la App esta fija en el celular

¿Esta aplicación se puede utilizar en una empresa o comercio?

Sí, asimismo, la app permite trazar un cerco virtual geográfico, integrar la alarma de la casa u oficina y sistemas de cámaras y seguimiento de vehículos.

También se aplica al uso corporativo: por ejemplo, seguimiento y control de personal de seguridad física, flota de vehículos o equipos de ventas.

¿Cuánto sale este servicio de Montaña Seguridad?

Con respecto a los precios hay diferentes tarifas que se adaptan a la necesidad de cada cliente y su estilo de vida.

+ Paquete simple: servicio básico (una persona sin alarma) que incluye las 5 funciones de pánico tiene un valor de $ 300 mensuales más imp.

+ Paquete comercio: monitoreo de alarma en un local comercial más App tiene un valor de $950 mensuales más imp.

+ Paquete hogar: monitoreo de alarma domiciliaria más App tiene un valor de $950 mensuales más imp.

+ Paquete mixto: monitoreo de alarma local comercial y casa particular más App tiene un valor de $ 1710 mensuales más imp.

¿En caso de querer contactarse a dónde lo pueden hacer?

Para mayor información podes llamar al (02972) 413 003 o +54 9 294 470 6522

Face: montaña seguridad privada

Instagram: montaña_seguridad_privada