Judiciales

Mujer golpeó a una cabo de la Policía y le formularon cargos

Por: Marcela Barrientos

Fecha:

El hecho ocurrió en una plaza de la ciudad de San Martín de los Andes, cuando la uniformada intentó identificarla.

De acuerdo con la investigación provisoria, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, alrededor de las 18. Al momento de ser entrevistada para constatar su identidad, Andrade se abalanzó sobre la mujer policía, golpeándola con un puño y generando disturbios en la vía pública.

Cuando la víctima intentó detenerla para trasladarla en un móvil, la imputada le aplicó un cabezazo en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia, la policía sufrió un edema en el maxilar derecho y contusiones múltiples que impidieron ejercer su trabajo durante una semana.

La asistente letrada encuadró el accionar de la acusada en el delito de resistencia a la autoridad, agravada por haber ejercido violencia sobre la agente, en carácter de autora (artículos 237; 238, inciso 4; y 45 del Código Penal).

Luego de tener por formulados los cargos y por pedido de Pellico, el juez de garantías Maximiliano Bagnat fijó el plazo de investigación en un mes.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Artículo anterior
Afiliados de ISSN ya pueden acceder a una nueva credencial virtual
Artículo siguiente
Sesiones de Montaña y Del Sur Unificación presentan “YUNTA”

Share post:

Últimas noticias

Más noticias
Relacionadas

Fue derribado un kiosco narco del barrio Gobernadores Neuquinos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
En el marco del Plan integral contra el narcotráfico,...

Prisión preventiva para los cuatro acusados por intento de homicidio con ensañamiento

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El hecho ocurrió el 20 de agosto en el...

Se salvó de milagro: hombre sobrevive a 5 disparos fallidos, el sexto disparo salió pero no lo alcanzó

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El episodio ocurrió en Chacra 30, en la via...

Apartaron de sus cargos a los policías por la desaparición de Sergio Ávalos

Marcela Barrientos Marcela Barrientos -
El ministro de seguridad, Matías Nicolini, confirmó que tramitan...

Politica de privacidad y cookies

Todos los derechos reservados - Sitio web desarrollado por Estudio 640

Certificados SSL Argentina