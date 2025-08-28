Mujer golpeó a una cabo de la Policía y le formularon cargos

El hecho ocurrió en una plaza de la ciudad de San Martín de los Andes, cuando la uniformada intentó identificarla.

De acuerdo con la investigación provisoria, el hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, alrededor de las 18. Al momento de ser entrevistada para constatar su identidad, Andrade se abalanzó sobre la mujer policía, golpeándola con un puño y generando disturbios en la vía pública.

Cuando la víctima intentó detenerla para trasladarla en un móvil, la imputada le aplicó un cabezazo en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo. Como consecuencia, la policía sufrió un edema en el maxilar derecho y contusiones múltiples que impidieron ejercer su trabajo durante una semana.

La asistente letrada encuadró el accionar de la acusada en el delito de resistencia a la autoridad, agravada por haber ejercido violencia sobre la agente, en carácter de autora (artículos 237; 238, inciso 4; y 45 del Código Penal).

Luego de tener por formulados los cargos y por pedido de Pellico, el juez de garantías Maximiliano Bagnat fijó el plazo de investigación en un mes.