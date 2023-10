Mundial 2030: Argentina será sede de uno de los partidos inaugurales junto con Uruguay y Paraguay

El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, sorprendió al mundo del fútbol al anunciar que la Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030 que se jugará en España, Portugal y Marruecos.

A través de su cuenta personal de X (antes Twitter), Domínguez informó que el Mundial 2030 comenzará «donde todo se inició», en referencia al centenario de la primera edición de la Copa del Mundo 1930 de Uruguay.

«Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico”, amplió Domínguez en una conferencia de prensa que encabezó en la sede de Conmebol en Asunción (Paraguay) en compañía de los presidentes de las federaciones involucradas Claudio Tapia (AFA), Robert Harrison (APF) e Ignacio Alonso (AUF).



“El Centenario comienza así, en el estadio Centenario. Antes celebraremos el aniversario tanto en Uruguay, Argentina y Paraguay. Van a ser tres partidos inaugurales, va a empezar con Uruguay y la FIFA va a dar más detalles de cómo sería en Argentina y Paraguay. La decisión está tomada, pero FIFA tiene que hacer todo el trabajo para que las ciudades y los países cumplan con las necesidades y requisitos para ser sede de un Mundial”, expresó más adelante el titular de la Conmebol.

Casi a la misma hora y desde su sede de Zurich. FIFA, en un comunicado, confirmó la noticia: «La candidatura conjunta de Marruecos, Portugal y España es la única candidata para al bergar la Copa del Mundo de la FIFA 2030. Celebración del centenario y juegos conmemorativos se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay”.

Chile también estaba involucrado en la organización del Mundial, pero finalmente quedó fuera del anuncio: “En realidad, originariamente, se hablaba solamente de dos países: Uruguay y Argentina. Después se amplió el Mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto Paraguay. Y más tarde se unió Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero eso no significa que no vamos a trabajar para que Chile esté o le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son los que determinan cómo y qué”, detalló Domínguez.

De esta manera Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los tres partidos inaugurales de la Copa del Mundo 2030, pero el resto del certamen se realizará en la sede que compondrán España, Portugal y Marruecos en un hecho sin precedentes que deja abierto los interrogantes sobre cómo continuará el tema. “Más detalles va a dar la propia FIFA, pero es un hecho histórico y Conmebol está feliz. Lógicamente la organización dará más detalles. Saben lo que peleamos por ser sede, y lo logramos. Los detalles se darán en tiempo y forma como corresponde”, dijo Domínguez. Las candidaturas de la Copa del Mundo serán oficializadas el año venidero por la asamblea general de la FIFA.

Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, aclaró que la Argentina será sede del Mundial “sin invertir nada” y expresó: “Las estructuras ya las tienen. En un momento difícil que vive todo, pero sobre todas las cosas nuestro país. Ponernos a trabajar cada uno con los mandatarios, nosotros con nuestro Ministro de Economía para que realice los trámites administrativos que tenemos que tener para cuando llegue el momento poder confirmar y ratificar que vamos a ser sede del Mundial 2030”.

En esta línea, Alejandro Domínguez detalló: “Hoy los Mundiales al ser tan grandes exigen muchísima inversión. En ese sentido hubiésemos estado inhibidos de este proyecto. No obstante, lo logramos, se va a comenzar el Mundial del 2030 en Uruguay, se va a inaugurar también en Argentina y Paraguay. Y de aquí vamos a Europa, donde se van a jugar los otros partidos y la final. Unimos tres continentes. Van a ser tres fiestas, vamos a encargarnos para que sean inolvidables. No hay ningún estadio como el Centenario (Uruguay) para el fútbol en el mundo, es el estadio más icónico y que está vigente. Se va a volver a jugar en Argentina que no tiene un Mundial desde el 78. Y por primera vez en la historia en el Paraguay. Esto es lo que se acordó”.

Una vez que se confirme la nominación de la Argentina comenzará una puja para determinar qué estadio albergará el debut de la Selección Nacional. Por su amplitud, el estadio Monumental parece ser el indicado, pero también podría jugarse en la Bombonera (si es que se logra construir la cuarta tribuna) o en las canchas de Racing e Independiente en Avellaneda.

Con la candidatura única de España, Portugal y Marruecos ya elegida, la FIFA abrió la postulación para el Mundial de 2034, que deberá ser en Asia u Oceanía. Esa circunstancia deja en la pole position a Arabia Saudita, que declinó su chance para 2030 y ahora no parece tener rivales a la vista para la siguiente edición, en medio de una política muy agresiva de contar con jugadores consagrados en su liga, encabezados por nombres como Cristiano Ronaldo, Neymar y Karim Benzema, entre otros.