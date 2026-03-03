MuSa vuelve al San José con ronda de mujeres artistas

La Asociación de Artistas de la Música de San Martín de los Andes (MuSa) realizará una nueva fecha de su ciclo mensual “MuSa vuelve al San José” el sábado 7 de marzo a las 21 horas en el Teatro San José. En esta ocasión, la propuesta estará dedicada a conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un espectáculo interdisciplinario que reúne música, palabra y expresión artesanal en una ronda colectiva.

La iniciativa convoca a mujeres hacedoras culturales de la localidad para compartir sus sentires y su trabajo a través de un hilado simbólico que invita al público a formar parte de la reflexión.

Participan: Pao Ilabaca, Fer Gazari, Lau Rubio, Mar Lucero, Awka Liwen, Clau Lauscher, Emi Tosar y Vicky Campana.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse a través de https://www.masentrada.app/events/musa-vuelve-al-san-jose. En puerta el valor será de $10.000.

MuSa es la Asociación de Artistas de la Música de San Martín de los Andes y organiza un ciclo de recitales mensual con participación de músicas y artistas locales e invitadas, planificado con antelación en cada edición.