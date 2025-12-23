“Música entre Amigos” deslumbró en La Neco con artistas locales

El pasado domingo 21 de diciembre, desde las 20 horas, “Música entre Amigos” se presentó en La Neco (ubicada en Necochea 65, Junín de los Andes), reuniendo a destacados músicos y músicas de la zona en una velada íntima y diversa. Artistas como Amelia Saftich (clarinetista y autora), Omar Trovato (guitarrista), Nery Sola (cantante), Ezequiel Clameri (guitarrista), Marcela Falloni (pianista y compositora) y Gustavo Navarro (guitarrista y compositor) compartieron repertorios variados, en un ambiente de intercambio creativo y cercanía con el público.

La propuesta, con entrada al sobre, generó un clima de interacción artística y comunidad, destacándose por su enfoque en la música regional y la celebración del talento local en un espacio cultural increíble.