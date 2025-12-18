“Música entre Amigos” llega a La Neco con artistas de la región

Este domingo 21, desde las 20 horas, se realizará el encuentro musical “Música entre Amigos” en La Neco, ubicada en Necochea 65, Junín de los Andes. La propuesta será con entrada al sobre.
El escenario reunirá a destacados músicos y músicas: Amelia Saftich (clarinetista y autora), Omar Trovato (guitarrista), Nery Sola (cantante), Ezequiel Clameri (guitarrista), Marcela Falloni (pianista y compositora) y Gustavo Navarro (guitarrista y compositor).
La velada promete un clima íntimo, de intercambio artístico con un repertorio diverso.
Las reservas pueden realizarse al 294 413 6650.