Música y canto en Espacio Trama este domingo

Este domingo 31 de agosto, Espacio Trama será escenario de dos propuestas culturales abiertas a toda la comunidad, con entrada libre y a la gorra.

A las 18:30 horas, el grupo Música Mezclaíta presenta “Semejantes”, un encuentro amoroso desde la música para toda la familia. La propuesta invita a compartir un momento de encuentro, ritual y celebración, con fusiones de diversas raíces musicales, identidades y sentires. Se recorrerán autores latinoamericanos, el folklore de nuestra América y también canciones propias, cantando a la vida, la sensibilidad y el ser humano. La velada contará con la participación especial de Israel “Indio” Prieto y algunas sorpresas.

Más tarde, a las 20 horas, la jornada continuará con el Karaoke en Trama Bar, un espacio distendido para animarse a cantar y disfrutar entre amigos, con los micrófonos listos para que cada participante se luzca en el escenario.

Ambas actividades se desarrollarán en Espacio Trama, San Martín de los Andes, General Roca 320.