MXGP Patagonia Argentina: ¡Comienza la venta de entradas!

Este martes, desde las 11 de la mañana, empezará la venta de entradas para la próxima edición del MXGP Patagonia Argentina que se disputará el 19 y 20 de marzo en la ciudad de Villa La Angostura. Las entradas estarán disponibles online a través del sistema Ticketek.

Las entradas Generales ($5.000 pesos argentinos. Niños menores de 10 años no abonan entrada) permiten al público disfrutar algunas de las mejores vistas del trazado en un marco natural increíble y deleitarse con los mejores servicios de comida en el Village. Pero esto no es todo, a los tickets generales, se les puede agregar un plus: el Balcón 280° o la Torre Pit Lane.