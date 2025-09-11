Natalia Vita: “Es imprescindible darle un marco normativo a la situación de las aplicaciones para el transporte de personas”

La presidenta del Concejo Deliberante se refirió a la temática que se inició por un proyecto de ordenanza presentado por la Concejal Sol Petagna y dijo que va a ser importantísimo que se convoque a todas las partes involucradas e interesadas en el tema.

Natalia Vita dijo que “no podemos hacer oídos sordos a una situación que ya es una realidad en la mayoría de las ciudades de la región”, pero aclaró que “es indispensable regularizar la situación, generar un marco de competencia leal y hablar con todos los sectores, fundamentalmente con los taxistas de la ciudad”. “Si el servicio ya se presta, los vecinos lo eligen, pero no se controla, es tierra de nadie y además, irregular”, remarcó la jefa del legislativo sanmartinense.

“Es un análisis que nos debemos”, dijo Vita y agregó que “la presencia de UBER en la ciudad es un hecho que no podemos negar, lo que debemos hacer es organizar la situación y darle un marco normativo”.

“Tratar de impedir algo que ya es un hecho, es algo casi imposible”, expresó la concejal del MPN y explicó que “si logramos ponernos de acuerdo con los distintos sectores, armamos un marco normativo para que quienes trabajan con aplicaciones como UBER tengan que hacer sus aportes, estar inscriptos como toda actividad comercial y establecer controles, a partir de lo que se resuelva, deben ser los pasos a seguir”. Las declaraciones de la presidenta del Deliberante se conocieron luego de la presentación de un proyecto de ordenanza por parte de la concejal Petagna.

Cuidar la fuente laboral de muchas familias y generar nuevas fuentes de empleo

Distintos ítems que se unen en una misma problemática: “Debemos pensar en todas las partes y ser coherentes, pero sobre todo justos”.

“No es mala la competencia en lo comercial, pero esa competencia debe ser entre iguales o entre sectores con requerimientos similares para que sea leal y justa”, detalló Vita y agregó que muchas veces “la competencia, hace que la gente tenga más opciones para elegir y que eso mejore los servicios y ojalá, regule el mercado del rubro”. Además, remarcó la importancia de hacerlo con madurez y responsabilidad teniendo en cuenta que “de los taxis depende la economía de más de 150 familias de la ciudad”.

Finalmente, Vita dijo que hay ciudades de la región -como Cipolletti y Bariloche- que están trabajando el tema con seriedad y responsabilidad: “habrá que trabajar también sobre una revisión de la forma en la que se definen las tarifas de los taxis y remises, para darle mayor libertad al sector a la hora de definir los costos y el valor del servicio”, remarcó. “Es inevitable que los taxistas y remises también tengan opciones para poder competir y ofrecer el mejor servicio posible”, finalizó.