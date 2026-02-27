Natalia Vita llamó a convivir con respeto pese a las diferencias políticas

La presidenta del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes pidió “tomar mayor conciencia” sobre los discursos que incitan al odio y abogó por una convivencia democrática que incluya a todos, más allá de ideologías o pertenencias partidarias.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en San Martín de los Andes, y tras un repudio generalizado a expresiones de odio y amenazas registradas en los últimos días contra el intendente de la ciudad y en distintos ámbitos provinciales y nacionales, la presidenta del cuerpo legislativo local, Natalia Vita, hizo un fuerte llamado a la reflexión.

“Convivir en una sociedad con nuestras diferencias sin faltarnos el respeto es lo más importante”, sostuvo la concejal, quien remarcó la necesidad de “tomar una mayor conciencia de lo que estas acciones irracionales que incitan al odio desde los lugares de representación pueden generar en otras personas”.

Vita señaló que quienes ejercen responsabilidades institucionales —y también quienes aspiran a ocupar espacios de representación— deben reflexionar sobre el impacto de sus palabras. “El odio no nos lleva a ninguna parte, nadie que pretenda hacer algo bueno puede comenzar desde el odio”, afirmó.

Asimismo, expresó su convicción de que es posible construir una sociedad más inclusiva a partir del diálogo. “Yo creo en una sociedad que nos incluya a todos”, indicó, y agregó que para lograrlo es fundamental “poder escucharnos para así poder llegar a las mejores soluciones”.

Finalmente, sostuvo que el desafío hacia adelante es sostener el debate democrático con respeto. “Probablemente no siempre estemos de acuerdo cuando nos toque discutir ideas, pero sí que podamos avanzar en un camino de convivencia que nos incluya a todos, más allá del partido al que pertenezcamos, ni donde vivamos, ni qué ideología tengamos; para que esta sociedad se vuelva una sociedad mejor”, concluyó.