Natalia Vita reemplazará a Saloniti e informó al Gabinete sobre el estado de salud del intendente

La presidenta del Concejo Deliberante, a cargo del Ejecutivo Municipal, Natalia Vita, informó a las secretarias y secretarios del gabinete que el intendente, Carlos Saloniti, se recupera satisfactoriamente de la intervención a la que fue sometido de urgencia mientras se encontraba en la ciudad de Neuquén.

Vita explicó que el mandatario comunal deberá cumplir con una licencia médica por pedido de los facultativos que lo asisten y confirmó que en dos semanas se le realizará una nueva intervención para observar la evolución de la obstrucción renal.

Vita informó que está en contacto permanente con el intendente Saloniti con quien acordó la forma en que se organizará el trabajo del Municipio, hasta su reincorporación.

La intendenta a cargo mantuvo este lunes una reunión con los responsables de las áreas de Economía y Hacienda; COPE; Planificación; Obras y Servicios Públicos; Unidad Ejecutora de Obras Específica; Cultura; Vivienda y Hábitat; Gobierno y Turismo; y Prensa.

Neuquén merece más, y vamos a pelear por la coparticipación que nos corresponde

