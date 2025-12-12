LocalesMunicipales

Navidad Cordillerana: inscripción para la Feria de Emprendedores

Marcela Barrientos

Fecha:

Se viene una nueva edición de la Feria Navideña de Productores y Emprendedores, en el marco de la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana, que se realizará del 20 al 23 de diciembre, en la Plaza San Martín y la calle J. M. de Rosas.

Invitamos a emprendedores y productores locales a inscribirse para participar de este evento, que reúne a vecinos y visitantes y pone en valor el trabajo local.

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCGSMU4-GQ06WnXh7uqP1S7uaQCCR-f4t1bAX-pFpv6LVV9w/viewform

La inscripción no garantiza la participación.

La confirmación se realizará a través de un listado oficial con todos los emprendedores que hayan quedado inscriptos y seleccionados, el cual será comunicado oportunamente por la organización.

Los esperamos para compartir juntos una nueva Navidad Cordillerana, fortaleciendo el trabajo y la producción local.

Marcela Barrientos
Marcela Barrientos
Comienza la reinscripción del Plan de Becas Estudiantiles para 2026
Aerolíneas Argentinas celebra 75 años con hasta 25% de descuento en vuelos

