Neuquén: Abusó de una pasajera y el colectivero lo entregó en la comisaría

El sujeto se trasladaba en un trayecto del ramal 18 de la línea “COLE”, tocó a una mujer que estaba sentada a su lado. El imputado había sido detenido gracias al accionar del chofer del colectivo, quien alertado por la situación, bloqueó las puertas y se dirigió a la comisaría.

Durante la audiencia realizada hoy, los representantes de la fiscalía explicaron que todo ocurrió ayer, 11 de agosto, cerca de las 15:30, cuando la mujer que sufrió la agresión sexual subió al colectivo urbano en un sector del centro de la ciudad. Minutos más tarde, en calle Chocón se subió el imputado, D.A.S.S, quien se sentó junto a la mujer. En esa circunstancia, detalló Muñoz, “de manera rápida, sorpresiva y violenta”, el imputado tocó a la mujer por arriba de la ropa, en contra de su voluntad.

Tras la reacción de la víctima, que dio aviso de lo que había ocurrido, el acusado intentó bajarse del colectivo, pero el chofer lo impidió: cerró las puertas y se dirigió a la comisaría a la 19, del barrio Confluencia. “Llegó tocando bocina, lo bajaron y lo identificaron”, relató la asistente letrada respecto del momento de la detención, quien le atribuyó al acusado el delito abuso sexual simple (artículo 119, primer párrafo, y artículo 45 del Código Penal).

Medida cautelar

Tras formular la acusación, y al no poder solicitar una medida de coerción más dura debido a que la pena en expectativa podría ser de aplicación condicional, el fiscal del caso Islas requirió al juez de garantías una serie de restricciones para cautelar el proceso y a la víctima.

“Conoce a la mujer y sabe dónde vive”, explicó el fiscal, y pidió que se fijen prohibiciones de acercamiento, contacto o intimidación a la víctima, quien manifestó sentir temor. Además, explicó que D.A.S.S está bajo investigación por hechos similares y, como medida de protección, también requirió que le prohíba utilizar el servicio de colectivos por 6 meses.

Tras escuchar a las partes, el juez Cristian Piana hizo lugar a la formulación de cargos, fijó el plazo de investigación en 4 meses y dispuso las prohibiciones requeridas por el representante del Ministerio Público Fiscal.