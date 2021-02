Neuquén adhirió al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas

>> Locales

Fue durante un acto que encabezaron el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic. También se informó que la provincia será sede de los encuentros regionales del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Protección Civil.

El gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic encabezaron esta tarde un acto en San Martín de los Andes durante el cual Neuquén firmó el convenio de adhesión al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas.

Además, se anunció la realización de los Encuentros Regionales de la Patagonia del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Protección Civil, que se desarrollarán el 15 y el 16 de marzo en la Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén.

En su discurso, Gutiérrez agradeció a la ministra por la elección de Neuquén para los encuentros patagónicos del Consejo de Seguridad Interior y el Consejo Federal de Protección Civil y destacó la importancia de los eventos para, “en la mesa de la construcción de más seguridad, más respeto y más paz, poder fortalecer una agenda, escuchando y encontrándonos con las distintas fuerzas de seguridad”.

“El pueblo de la provincia del Neuquén es un pueblo que quiere vivir en paz y con respeto. Es un pueblo que le dice una vez más no al narcotráfico, no a los consumos problemáticos, no al abuso sexual infantil y no a este flagelo que son los suicidios”, dijo el gobernador.

El mandatario agradeció y reconoció el trabajo de todas las fuerzas de seguridad del orden nacional, en forma coordinada con la Policía de la provincia. “Podemos trabajar integrados con una sola camiseta”, señaló.

Destacó la adhesión de la provincia al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas y también la importancia de firmar convenios que “nos permiten abrir la puerta a más trabajo conjunto”.

Por su parte, Frederic señaló que la visita “es una manera de sellar un trabajo que venimos desarrollando a la distancia, durante todo el año, atravesando las exigencias que impuso la pandemia, con numerosos conflictos que llevaron a que nuestra relación se fortaleciera a través de la distancia”.

“Este trabajo que fuimos desarrollando con ustedes es también una manera de sellar el mandato que nos dio el presidente Alberto Fernández, de producir una agenda de seguridad federal, realmente federal, que no esté sentada en Buenos Aires mirando el país desde Buenos Aires, sino conociendo el análisis, los problemas y las miradas que tienen cada una de las provincias y cada uno de los distritos”, indicó la ministra nacional.

Finalmente, la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, Vanina Merlo destacó la visita de Frederic y evaluó que “es una muestra del trabajo conjunto y articulado entre el gobierno de la provincia y el nacional. Pero fundamentalmente es una muestra del federalismo, que es tan importante para el desarrollo de las políticas públicas destinadas a la seguridad, que requieren un anclaje territorial como pocas políticas públicas lo requieren”.

Merlo resumió que la provincia adhiere “a un sistema federal que va a facilitar y hacer más efectiva la búsqueda de personas, no solamente en nuestra provincia, sino en el resto del país”. También recordó que Neuquén cuenta con la Ley 2705 de “Alerta Nati”, y destacó que “es un sistema que permite activar rápidamente los mecanismos de búsqueda de personas menores de edad y que no solamente implica una fuerte articulación con el gobierno de la provincia, sino con el resto de las provincias”.

“Celebramos este nuevo sistema federal de búsqueda de personas, porque va a ser la síntesis de un trabajo que nosotros como provincia venimos realizando”, concluyó.

De las actividades también participaron los intendentes de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti y de Junín de los Andes, Carlos Corazini.

El convenio

El convenio de adhesión de la provincia al Sistema Federal de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas, que no sólo tiene por objeto mejorar las capacidades estatales para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y extraviadas, sino que además resulta una herramienta esencial en la lucha contra el crimen organizado y la trata y explotación de personas.

Según se establece en el acuerdo, la provincia adhiere al sistema, a los efectos de agilizar los procesos y el adecuado intercambio de información entre sus registros y bases de datos que hagan a la búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas y el hallazgo de personas no identificadas o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o identidad de las mismas.