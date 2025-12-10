RegionalesTurismo

Neuquén cerró noviembre con un fuerte incremento en el movimiento aéreo

Por: Marcela Barrientos

Estos indicadores reflejan la expansión sostenida del tráfico aéreo provincial y acompañan el dinamismo turístico y productivo que atraviesa Neuquén.

Los aeropuertos Presidente Perón y Chapelco registraron 144.963 pasajeros transportados durante noviembre de 2025, un 12 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. En lo que va del año, la provincia acumuló más de 1,5 millones de viajeros, consolidando su expansión en conectividad y turismo.

De acuerdo a datos oficiales del ministerio de Turismo, el movimiento aéreo en Neuquén volvió a mostrar un crecimiento destacado durante noviembre de 2025. Según el informe oficial, fueron 144.963 los pasajeros transportados, cifra que representa un 12 por ciento de aumento respecto del mismo mes de 2024. 

El Aeropuerto Internacional Presidente Perón, en la capital neuquina, concentró la mayor actividad con 123.645 pasajeros, lo que implica un crecimiento del 15 por ciento interanual. Por su parte, el Aeropuerto Aviador Carlos Campos de Chapelco movilizó 21.318 pasajeros, consolidando su rol estratégico para el corredor turístico del sur provincial. 

En términos acumulados, entre enero y noviembre de 2025 los dos aeropuertos neuquinos alcanzaron un total de 1.573.956 pasajeros, lo que significa un incremento del 25 por ciento respecto del mismo período del año anterior. 

Al respecto, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, sostuvo que “el crecimiento del movimiento aéreo confirma la expansión de la segunda economía de Neuquén: el turismo. En lo que va del año, más de 1,5 millones de pasajeros circularon por nuestros aeropuertos, consolidando una conectividad que crece en frecuencias y destinos”. 

Agregó que “este dinamismo también se proyecta afuera: en cada foro internacional donde Neuquén es protagonista por Vaca Muerta, empieza a destacarse nuestro potencial turístico. Es una oportunidad para atraer inversiones, diversificar la economía y fortalecer el desarrollo de todas las regiones. Neuquén avanza hacia una conectividad más moderna, abierta al mundo y preparada para su propio crecimiento”.

