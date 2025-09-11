Neuquén consiguió su primer oro en los Juegos JADAR

Oriana González Vargas y Wanda Arca lograron la presea dorada en la modalidad recurvo femenino por equipos. El beach vóley está en la final y el bádminton, en semis.



El tiro con arco cerró de la mejor manera su actividad en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), con la medalla de oro que consiguieron Oriana González Vargas y Wanda Arca en la modalidad recurvo femenino por equipos.

Fue la primera presea dorada de Neuquén en la competencia, cuya segunda jornada se completó ayer en Rosario, Rafaela y Santa Fe, capital de la provincia homónima, que alberga los Juegos por primera vez.

Otros de los puntos altos del día fueron la clasificación a la final del beach vóley y lo realizado por el bádminton, que tiene a dos singlistas y al doble masculino en semifinales.

El tiro con arco tuvo la actividad en el predio del hipódromo del Parque Independencia de Rosario y Neuquén, además del oro, logró una medalla de bronce con Esteban Silva en la modalidad recurvo individual.

El tirador de Plottier repitió el puesto que obtuvo en la misma especialidad el mes pasado en los 2° Juegos Panamericanos Junior que se disputaron en Asunción del Paraguay.

A metros de allí, en el predio del Parque Independencia, estuvo el beach vóley con la dupla Fausto Inostroza y Leonel Pintos, quienes derrotaron a los santafesinos Juan De Serchio – Isaac Osatinsky y se metieron en la final por el oro donde enfrentarán este jueves a otra dupla santafesina, Ignacio Moreno y Enzo Lecussan, a partir de las 14 horas, con transmisión en vivo.

El partido por las semifinales se definió en el tie break en favor del binomio neuquino. Inostroza y Pintos se repusieron a la derrota parcial por 22-20 para igualar el match ganando el segundo set por 21-1. En el alargue lograron ratificar su superioridad, ganando 15-11 y obteniendo el pase al partido decisivo.

Bádminton

En bádminton, en instalaciones del club Rosario Central, el equipo de Neuquén cerró una gran jornada, ya que se metió en las semifinales de singles y dobles caballeros. Máximo Rettig aseguró la clasificación al vencer al bonaerense Agustín Street por 21-16 y 21-15.

Rettig también avanzó a semis en dobles junto a Francesco Cappi. Ambos lograron el pase a la zona de medallas al derrotar a Ian Acosta-Agustín García por un doble 21-11.

Otro de los que avanzó a las semifinales en individuales fue Francesco Cappi tras derrotar a Ian Acosta por 21-16 y 21-19 y, al tener como rival a su compañero Rettig en una de las semifinales, Neuquén se aseguró una medalla en esta modalidad.

En otro de los partidos, Ian Acosta cayó en el single con el bonaerense Joaquín Scarfi por 22-20 y 21-16.

El otro integrante del equipo neuquino, Valentín García, si bien derrotó a Scarfi por 21-10, 16-21 y 21-13, no pudo meterse en la pelea por la medalla.

En damas, Lucía Cisneros cayó ante la cordobesa Valentina Lanza por 21-12 y 21-7.

Otros deportes

En golf, en el Country Jockey Club de Rosario, Nicolás Cabanillas completó su primera jornada del certamen quedando en la posición diez entre 21 participantes.

En squash, Diego Albistro perdió por 3-1 ante el representante de Chubut, en instalaciones del Club Pueyrredón.

Tampoco el tenis femenino pudo sumar en el comienzo. Agustina De Lucente y Agustina Zurita cayeron en el debut de singles y este jueves debutarán en dobles.

En judo no pudieron avanzar a la zona campeonato Tomás Paredes (81 Kg) y Jerusalén López (73 Kg), ya que perdieron en los dos combates de la jornada.

El debut del canotaje será este jueves en Santa Fe, en aguas de la Laguna Setúbal y allí estarán Julián Corsich, Joaquín Fernández, Gabriel Freccero, Agustín Jadull, Mateo Pradines y Mariano Turner.