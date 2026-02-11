Neuquén copó las selecciones argentinas de Beach Handball

Con seis integrantes en ambos combinados, los seleccionados se preparan para el torneo que se disputará en la arena de Rosario del 14 al 17 de febrero y será clasificatorio al Mundial de Croacia.



Con la presencia de seis neuquinos, la selección argentina de Beach Handball ultima en el Cenard detalles de su preparación de cara a la 4° edición del Campeonato Centro – Sur de la especialidad, que se disputará en la ciudad de Rosario.

Los jugadores neuquinos forman parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento que se lleva adelante a través de la secretaría de Deportes, y que en 2025 alcanzó a un total de 42 deportistas de distintas disciplinas.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó que “para Neuquén es un enorme orgullo que seis deportistas de nuestra provincia integren las selecciones argentinas de Beach Handball. Su compromiso, esfuerzo y constancia son el reflejo del trabajo que realizan día a día en sus clubes y del acompañamiento que sostenemos desde el programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento”.

Agregó que “tal como nos pide permanentemente el gobernador, acompañar al deporte y estar cerca de nuestros atletas es una política pública sostenida, porque creemos en el deporte como herramienta de desarrollo y de oportunidades”.

El evento, que será clasificatorio al Mundial Zagreb 2026, entregará tres plazas en la rama femenina y otras dos en la masculina y se jugará por primera vez en la historia en nuestro país, siendo la localidad santafesina sede de la competencia.

Justamente el Balneario La Florida será el escenario en donde Argentina buscará llegar a su quinto Mundial en ambas ramas y además tomarse revancha de la doble medalla plateada ganada en el último Sur-Centro disputado en Asunción 2024.

El entrenador del combinado masculino, Sebastián Ferraro, dio a conocer a sus diez jugadores que disputarán el torneo y en la nómina sobresalen la presencia de los neuquinos Nicolás Millet (defensor), Lucas Coronel (especialista), y el juvenil Juan Bautista Dirr (pivot).

Rosario reafirma su relación con el Beach Handball luego de haber organizado en los últimos años los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y los Juegos Jadar 2025.

“No es común jugar de local, hemos hecho un par de torneos, pero muy pocos de carácter oficial, por eso este tiene un sabor especial”, aseguró el experimentado capitán del equipo, Nicolás Millet.

Será este el primer desafío internacional del 2026 de los seleccionados nacionales, tras la medalla plateada -obtenida por las mujeres- y de bronce -por los varones- en el IHF Global Tour disputado en João Pessoa en noviembre pasado.

“El Beach Handball en los últimos años se ha vuelto parejo, hoy en el continente un set te lo puede sacar cualquiera, tanto a nosotros como a Brasil, que estamos un escalón arriba. Al ser solo dos los boletos al Mundial, los cruces de semifinales se tornan determinantes», aseveró el jugador neuquino que representa al Club IFES.

Por otro lado, en el listado de la selección femenina que dirige la entrenadora Leticia Brunatti, figuran las neuquinas Gisela Bonomi (pivot), que fue reconocida con el premio Pehuén de Oro 2025, Delfina Gratti (defensora) y Zoe Raiman (especialista).

Ambas selecciones realizan por estas horas entrenamientos a doble turno hasta el jueves. Durante esa jornada los entrenadores prevén una serie de cotejos amistosos y ya el viernes partirán rumbo a Rosario, donde esperarán el inicio de la competencia.

La secretaria de Deportes destacó: “Que lleven nuestra bandera a una competencia internacional y representen al país en un torneo clasificatorio al Mundial es una alegría inmensa para toda la provincia. Les deseamos el mayor de los éxitos y sabemos que dejarán a Neuquén y a la Argentina en lo más alto”.