Neuquén cuestiona los cambios para el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

Tras la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de modificar las condiciones de la Barrera Sanitaria para el ingreso de carnes (con o sin hueso), productos cárnicos y material reproductivo, desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia regiones del país donde no se aplica la vacunación, el Gobierno de la Provincia de Neuquén se pronunció al respecto.

El secretario de Producción e Industria, Juan Peláez, expresó: “La medida nos toma por sorpresa porque no teníamos conocimiento. Veníamos hablando con gente de Senasa a nivel regional y nacional, también con autoridades de producción de las otras provincias patagónicas; y hace unos días tuvimos el Consejo Federal Agropecurio (CFA) en Trelew donde estuvieron presentes el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la nación, Sergio Iraeta, y Pablo Cortéz, el presidente de Senasa, y no se trató esto, no nos contaron de esta medida. Hubiera sido un espacio ideal para poner el tema sobre la mesa y no tomar una medida de esta magnitud sin la participación de las provincias”.

Evaluó que “si con esta medida llega a haber un brote de aftosa tienen que hacerse responsables de esta situación”. “La Provincia del Neuquén viene trabajando mucho en el status sanitario, sería tirar por la ventana muchos años de trabajo en los que el status sanitario fue un factor primordial”, agregó.

“Hoy no hay brote de aftosa en el resto del país; pero con esta medida puede ingresar carne de otros lugares del mundo donde sí puede existir el brote. Tendrán que acentuarse los controles para que esto no afecte el status sanitario al sur del Río Colorado”, indicó Peláez.

En este sentido, advirtió que “si esto es un primer paso para que después ingrese ganado en pie también es preocupante”.

“Lo ideal hubiera sido mejorar la situación sanitaria del norte de la barrera o buscar que el resto del país vaya avanzando hacia zona libre de aftosa sin vacunación”, sentenció.

Por último, Peláez adelantó que “ya nos estamos comunicando con las autoridades de Senasa para ver cómo se van a implementar los controles de ahora en más y cómo sigue esto hacia adelante”.

La medida quedó definida en la Resolución 180/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial de la Nación y establece pautas sobre la maduración, empaque, procesamiento y transporte de carnes, así como requisitos sanitarios específicos para el material reproductivo.

