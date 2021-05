Neuquén: El sistema de Salud advierte que «la situación es alarmante» y hay 54 pacientes esperando por una cama

«Estamos en un momento crucial. Es necesario que se tomen medidas tendientes a disminuir la circulación viral en todo el territorio provincial», recalca un comunicado del sistema de Salud de la Provincia, tanto el subsector público como privado.

El escrito, que se difundió este jueves por la tarde y que incluye la firma de la ministra Andra Peve como de todos los efectores del sistema sanitario de Neuquén, indica que «queremos expresar nuestra preocupación respecto de la alarmante situación epidemiológica actual y hacer un llamado a la comunidad para que extreme el cumplimiento de las medidas de prevención: higiene de manos, distanciamiento, uso de barbijo, ventilación de ambientes».

El comunicado sostiene que «a diferencia del año pasado, y en consonancia con lo que sucede en el resto del país y en el mundo, se evidencia una rápida aceleración en el nivel de impacto de la segunda ola de contagios y los requerimientos de asistencia y de internación son y serán aún mayores que en 2020».

Agrega que «el Centro Coordinador de Camas que, en sólo 10 días, del 2 al 12 de mayo, efectuó más derivaciones de pacientes Covid que en todo el mes de abril» y recuerda que durante el miércoles se registraron 718 casos en un sólo día. «Esta cantidad de casos diarios superó el pico registrado en enero y está muy próximo al pico de octubre de 2020, momento en el que la provincia transitó su etapa más crítica respecto de la pandemia de COVID–19», sostiene.

Teniendo en cuenta la situación sanitaria «los indicadores que propone el Ministerio de Salud de la Nación para valorar la situación epidemiológica, ‘razón” e “incidencia’, son para nuestra provincia de 1,84 y 982 respectivamente, valores que indican que se registra un alto nivel de transmisión viral, lo que nos pone en situación de alto riesgo epidemiológico». A ello se la agrega que «la reciente detección de la circulación de nuevas cepas».

Sebastian Fariña Petersen

«Todo ello atenta contra la capacidad que tiene el Sistema de Salud para responder a una segunda ola, etapa que además atravesamos con más cansancio dentro del personal de salud», indica el escrito.

El comunicado, que también suma las firmas del SIEN y los jefes de las zonas sanitarias, indica que «la capacidad de internación en la provincia alcanzó su límite máximo y 54 pacientes se encuentran esperando una cama para internarse». De ellos, 18 que requieren una cama en terapia intensiva.

«Pero este recuento de datos, doloroso y objetivo, no da total cuenta de las tragedias cotidianas y particulares que como comunidad vivimos en estos momentos. ¿Quién de nosotros no tiene entre sus afectos a alguien que se contagió, que se enfermó, que estuvo más grave de lo que pensaron que estaría? ¿Cuántos hemos tenido ya que despedir a un ser querido? ¿Cuántas secuelas, por Covid pero también por lo que el Covid no permite tratar, enfrentaremos en el futuro?», agrega el escrito.

«Los equipos de salud han dado todo de sí, y aún más. Como comunidad, la pandemia nos exige adaptarnos a modos desconocidos de vivir y relacionarnos, hoy necesitamos renovar el compromiso de todos y todas para seguir cuidándonos y cuidar a los demás» sostiene, ya que «ninguna cama de terapia intensiva asegura la curación de un cuadro clínico de COVID-19».