Neuquén en alerta por la emergencia ígnea

En la provincia del Neuquén, con motivo de la crítica situación que atraviesa la región a causa de la sequía, rige una política de “tolerancia cero” respecto al uso de fuego y pirotecnia, debido a las altas temperaturas, la sequía prolongada y los fuertes vientos.

La prohibición establece que se podrá realizar fuego en campings habilitados, solo cuando el índice de peligrosidad de incendio se encuentre en color verde o azul. Esta prohibición no tiene alcance en domicilios particulares.

A quiénes realicen fuego a pesar de las advertencias y en sectores no habilitados, se aplicarán importantes multas. Mediante una resolución provincial se modificaron y actualizaros los valores de las multas por quemas en lugares indebidos, en el contexto del decreto de Emergencia Ígnea vigente en la provincia. Se trata de una medida disuasoria, cuyas sanciones irán desde 1.700.000 pesos hasta 1.700 millones de pesos.

Al respecto, el gobernador se refirió al cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente. Recordó que “está prohibido hacer fuego en toda la provincia de Neuquén, cuidemos nuestros bosques”. En este punto, felicitó “a todos los que están trabajando para prevenir todo tipos de incendio. Hemos tenido ya 53 focos de incendio en toda la provincia en esta temporada. En 45 días ha trabajado muy bien nuestra brigada, nuestra Secretaría de Emergencias”.