Neuquén envía brigadistas y personal sanitario para combatir los incendios en Chile

La colaboración provincial se da en un contexto de cooperación y solidaridad binacional. Se autorizó el traslado de 15 brigadistas, un médico, un enfermero y un chofer, además de tres camionetas todo terreno y una ambulancia.



El Gobierno de la Provincia del Neuquén autorizó por decreto el envío de un contingente integrado por quince brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego y profesionales del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble, en la República de Chile.

Este sábado dio a conocer el decreto que lleva la firma del gobernador, Rolando Figueroa, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini. La comisión de servicios será hasta el cinco de febrero y se desarrolla como parte del ofrecimiento de asistencia realizado por la provincia a través de la Agencia Federal de Emergencias del ministerio de Seguridad de la Nación, conforme a los mecanismos de cooperación binacional vigentes.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, destacó que esta acción reafirma el compromiso de Neuquén con la solidaridad internacional y la asistencia mutua ante emergencias, fortaleciendo los lazos históricos de colaboración con Chile.

