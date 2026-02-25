Neuquén fortalece la accesibilidad de sus sitios web

Con el objetivo de asegurar derechos a las personas con discapacidad y adultos mayores, la Provincia implementa dispositivos de adaptabilidad en sus páginas web para asegurar servicios toda la ciudadanía.
El Gobierno de la Provincia del Neuquén incorporó una nueva capa de accesibilidad digital en nueve sitios web institucionales de mayor demanda por parte de la ciudadanía, con el objetivo de garantizar una navegación más inclusiva y centrada en las personas. Durante 2025, este ecosistema superó 15 millones de visitas.
Según la Agencia Nacional de Discapacidad (datos noviembre de 2025) en la provincia del Neuquén viven unas 28 mil personas con discapacidad, por lo que es de vital importancia que la gobernanza digital establezca políticas que aseguren la inclusión de toda la ciudadanía.
La mejora ya alcanzó a los portales del Portal Ciudadano; Registro Civil; Ministerios de Salud, Educación, Seguridad, de Gobierno y Turismo; Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales; Derechos Humanos; Centro de Atención a la Víctima (CAV); Termas y UPEFE, donde diariamente se accede a información y realiza trámites.
Asimismo, se adaptaron los portales de la Secretaría de Producción e Industria (https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/); de la Subsecretaría de Industria (https://industria.neuquen.gov.ar/); y el sitio dedicado a los parques industriales (https://parques.neuquen.gob.ar/), dependiente del organismo.
La implementación de la propuesta fue llevada adelante por la Coordinación de Gestión y Análisis de la Comunicación Digital del Ministerio de Jefatura de Gabinete, en coordinación de la Subsecretaría de Discapacidad.
El área trabajó sobre soluciones que respondan a criterios reales de accesibilidad, en ese sentido la capa suma herramientas para adaptar la lectura y la interacción, como el ajuste del tamaño del contenido, la incorporación de una lupa de texto, y las opciones de fuente legible, tipografía amigable para dislexia y resaltado de títulos y enlaces, facilitando el uso por parte de personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con distintas necesidades de accesibilidad.
Esta articulación permitió incorporar estándares y buenas prácticas que reducen barreras en el acceso a la información pública y mejoran la experiencia general de navegación. Con esta iniciativa, la Provincia reafirma su compromiso con la inclusión digital y el diseño centrado en las personas, consolidando servicios públicos más accesibles y equitativos.
A qué servicios se puede acceder desde estas webs
A partir de la incorporación de esta herramienta, las personas con discapacidad pueden consultar por trámites y servicios en las siguientes temáticas:
- Portal Ciudadano: La web https://www.neuquen.gob.ar/ posee acceso a cada uno de los espacios virtuales del Gobierno de la Provincia del Neuquén. Es el espacio donde la ciudadanía puede acceder a todos los espacios de atención virtual que ofrece la Provincia.
- Educación: A través de https://www.neuquen.edu.ar/, la ciudadanía accede a toda la información sobre el Plan de Becas Gregorio Álvarez, el calendario Escolar, y el Centro de Documentación Cedie; además de todo lo relativo a la política pública que implementa la Provincia en materia de Educación.
- Registro Civil: a través de https://registrocivil.neuquen.gob.ar/ las personas pueden acceder a los instructivos y montos actualizados de los trámites a los que pueden acceder, la ubicación de las sedes y los cronogramas de recorrido del Registro Civil Móvil y el Maletín que acercan los trámites a los barrios y localidades de las regiones. También pueden hacer el seguimiento de sus trámites.
- Derechos Humanos: En https://derechoshumanos.neuquen.gob.ar/ se puede acceder al Espacio de Integración para Personas Migrantes y Refugiadas; y a los registros de Deudores Alimentarios y de Violencia Familiar y de Género. De este depende el Centro de Atención a la Víctima (CAV), que cuenta con la misma accesibilidad para las personas que necesiten información previa a contactarse.
- Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos: https://ministeriodegobierno.neuquen.gob.ar/ que ofrece información de las áreas que se encuentran bajo su órbita y de las líneas telefónicas de atención a la ciudadanía que gestionan.
- Salud: ingresando a https://salud.neuquen.gob.ar/ se puede acceder a las campañas del Ministerio, información sobre los hospitales y centros de Salud, a trámites y servicios y a información sobre las distintas áreas del organismo del que dependen: el Banco de Leche Humana, el Centro Regional de Hemoterapia y el CUCAI, entre otras.
- Seguridad: en https://seguridad.neuquen.gob.ar/ la ciudadanía puede acceder a la plataforma que permite denunciar ciberdelitos, información sobre los programas del Ministerio como Neuquén Te Cuida, entre otros.
- Turismo: el sitio del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales https://turismo.neuquen.gob.ar/ ofrece información sobre atractivos turísticos, alojamiento, calendario de fiestas, celebraciones e información de interés para los que deseen visitar cualquiera de las 7 regiones de la provincia.
- Termas: la web del Ente Provincial de Termas del Neuquén, https://termas.neuquen.gov.ar/ acerca toda la información de los recursos termales provinciales, con sus propiedades valoradas a nivel internacional. Asimismo, se encuentra disponible el tarifario.
- Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales: a través de https://ambiente.neuquen.gov.ar/ la ciudadanía tiene acceso a las políticas de cuidado del ambiente que impulsa la Provincia, los programas de gestión sobre los residuos urbanos y la Legislación impulsada para proteger nuestros recursos.
- UPEFE: a través de la web de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (https://www.upefe.gob.ar/), la ciudadanía puede conocer los programas de financiamiento a los que accede la Provincia para ejecutar sus obras, asegurando el derecho de acceso a la información pública.
- Producción e Industria: Desde este portal, los ciudadanos pueden acceder a los programas de financiamiento productivo a los que pueden aplicar las personas emprendedoras y PyMES.
- Finalmente, se puede acceder a las webs de la Subsecretaría de Industria (https://industria.neuquen.gov.ar/) y a la web donde se informa del trabajo sobre los Parques Industriales instalados en la provincia, allí se puede conocer el trabajo de planificación sobre la industria provincial, el trabajo desde la Zona Franca Zapala y datos estadísticos sobre los Parques industriales, además de la normativa que rige para la instalación de emprendimientos.