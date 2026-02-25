Neuquén fortalece la accesibilidad de sus sitios web

Con el objetivo de asegurar derechos a las personas con discapacidad y adultos mayores, la Provincia implementa dispositivos de adaptabilidad en sus páginas web para asegurar servicios toda la ciudadanía.



El Gobierno de la Provincia del Neuquén incorporó una nueva capa de accesibilidad digital en nueve sitios web institucionales de mayor demanda por parte de la ciudadanía, con el objetivo de garantizar una navegación más inclusiva y centrada en las personas. Durante 2025, este ecosistema superó 15 millones de visitas.

Según la Agencia Nacional de Discapacidad (datos noviembre de 2025) en la provincia del Neuquén viven unas 28 mil personas con discapacidad, por lo que es de vital importancia que la gobernanza digital establezca políticas que aseguren la inclusión de toda la ciudadanía.

La mejora ya alcanzó a los portales del Portal Ciudadano; Registro Civil; Ministerios de Salud, Educación, Seguridad, de Gobierno y Turismo; Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales; Derechos Humanos; Centro de Atención a la Víctima (CAV); Termas y UPEFE, donde diariamente se accede a información y realiza trámites.

Asimismo, se adaptaron los portales de la Secretaría de Producción e Industria (https://produccioneindustria.neuquen.gov.ar/); de la Subsecretaría de Industria (https://industria.neuquen.gov.ar/); y el sitio dedicado a los parques industriales (https://parques.neuquen.gob.ar/), dependiente del organismo.

La implementación de la propuesta fue llevada adelante por la Coordinación de Gestión y Análisis de la Comunicación Digital del Ministerio de Jefatura de Gabinete, en coordinación de la Subsecretaría de Discapacidad.

El área trabajó sobre soluciones que respondan a criterios reales de accesibilidad, en ese sentido la capa suma herramientas para adaptar la lectura y la interacción, como el ajuste del tamaño del contenido, la incorporación de una lupa de texto, y las opciones de fuente legible, tipografía amigable para dislexia y resaltado de títulos y enlaces, facilitando el uso por parte de personas con discapacidad, adultos mayores y usuarios con distintas necesidades de accesibilidad.

Esta articulación permitió incorporar estándares y buenas prácticas que reducen barreras en el acceso a la información pública y mejoran la experiencia general de navegación. Con esta iniciativa, la Provincia reafirma su compromiso con la inclusión digital y el diseño centrado en las personas, consolidando servicios públicos más accesibles y equitativos.

A qué servicios se puede acceder desde estas webs

A partir de la incorporación de esta herramienta, las personas con discapacidad pueden consultar por trámites y servicios en las siguientes temáticas: