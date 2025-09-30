Neuquén garantiza programas educativos nacionales con fondos propios

Desde el inicio de la gestión, la provincia se comprometió a garantizar la intangibilidad salarial y dar continuidad a iniciativas que propicien la terminalidad educativa. Lo hace a pesar de las dilaciones u omisiones en las remesas de fondos nacionales. Solo en concepto de pago de FONID y el programa “Hora Más”, Neuquén abonó con fondos provinciales más de 52.500 millones de pesos.



Con la firme convicción expresada por el gobernador Rolando Figueroa de que “si no invertimos en educación, es imposible otorgar nuevas oportunidades a los jóvenes, en una provincia que tiene autodeterminación y que celebra su libertad con una nueva forma de vida que es la neuquinidad”, Neuquén afronta con recursos propios conceptos nacionales que componen los salarios docentes en forma mensual, a pesar de que el Estado Nacional no envíe los recursos, o lo haga fuera de tiempo. También el financiamiento de programas de su jurisdicción, así como el sostenimiento de otros que pertenecen a la Nación.

En lo que respecta a la composición de los salarios docentes, Neuquén cubrió con fondos propios casi la totalidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad (FONID), desde diciembre 2023 a agosto de este año, significando una erogación de 51.127.533.587 pesos, monto en el que se incluyen los acuerdos provinciales por el mismo concepto. Nación sólo transfirió 593 millones de pesos en enero de 2024, que alcanzó para solventar una parte del FONID abonado con los salarios de diciembre de 2023. De esa fecha en adelante nunca más envió remesas por dicho fondo nacional.

Por otro lado, tampoco asumió la cobertura del Programa “Hacia la Universalización de la Jornada Extendida u Hora Más”, que también se abona en forma mensual con los sueldos docentes. Por dicha línea la provincia abonó un total de 2.010.552.308 de pesos de diciembre de 2024 al mes de agosto de 2025.

Además, el gobierno nacional debe cubrir en forma mensual dos ítems más que se suman a los sueldos docentes, vinculados a la Ley 24.049/91 de Servicios Educativos, Ley 26075/06 de Financiamiento Educativo y que fueron girados, en forma parcial, pero la provincia también los abonó, en tiempo y forma, con recursos propios.

Para afrontar el programa nacional FINES, destinados a la educación de modalidad Jóvenes y Adultos, Nación debió girar a la provincia este año 120.823.181 pesos, de los cuales envió hasta hoy solo 37.935.000 pesos.

Los programas nacionales FINESTEC y de Tutorías destinados a egresados y estudiantes de Escuelas Provinciales de Enseñanza Técnica (EPET) y Agropecuaria (EPEA) de Neuquén insumen por su parte 225.600.000 pesos y 147.000.000 pesos respectivamente. Esos recursos no girados aún por la Nación también acumulan una deuda de cinco meses con la provincia. Estas dos políticas educativas de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas y de inclusión, buscan contribuir a la terminalidad escolar y reducir los casos de permanencia prolongada en las instituciones educativas. A pesar de que no se remiten los recursos Neuquén afronta el desafío de instrumentarlos.

En la misma línea para el gobierno de la provincia, la expansión de la universidad hacia regiones históricamente postergadas permite consolidar el arraigo, saldando deudas con las comunidades. Desde esa apuesta hay una decisión política que combina esta herramienta con el decidido apoyo y sostenimiento de la universidad pública, en franco contraste con lo que sucede a nivel país.

Como remarca el mandatario provincial en cada acto de inauguración de escuelas o entrega de becas: “Hoy la revolución se hace estudiando. No hay mayor acto de rebeldía para un hijo de familia humilde que poder acceder a la educación”. Por ello se trabaja en el sostenimiento de todas las herramientas que viabilicen esa opción estratégica.