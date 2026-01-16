“Neuquén Habita” comienza a dar sus primeros pasos en San Martín de los Andes

Con jornadas informativas con vecinas y vecinos, reuniones con funcionarios provinciales y encuentros en el Concejo Deliberante, comienza a materializarse en San Martín de los Andes el programa provincial “Neuquén Habita”, que llevará soluciones habitacionales a unas 600 familias.

En diciembre, luego de un acto encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, el intendente municipal, Carlos Saloniti, firmó un convenio con el Gobierno de la provincia de Neuquén que beneficiará a 600 familias a través de viviendas, lotes, servicios y urbanización.

Mediante este convenio, el Municipio y el Instituto Provincia de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) acordaron la ejecución de 46 viviendas y de otras 32 casas residenciales para adultos mayores; un proyecto de integración socio-urbana para el barrio Cantera, que beneficiará a 231 familias; la contratación de un plan de mensura para 30 lotes urbanos y la ejecución de servicios para 261 lotes (futuro barrio Aitue).

El Instituto de Vivienda y Hábitat (IVH) del Municipio será un área clave dentro del Ejecutivo Municipal en la aplicación de Neuquén Habita, una iniciativa considerada histórica para la provincia de Neuquén, por la magnitud de su alcance.

La directora del IVH, Carolina Amaya, explicó los alcances del convenio, detalló los primeros pasos de este ambicioso proyecto, y consideró que su concesión es producto de las gestiones de los últimos años, en materia de vivienda, hábitat y urbanización.

En este sentido, Amaya destacó las iniciativas del intendente Carlos Saloniti, y las gestiones de quienes la antecedieron en el IVH; y agradeció el trabajo de su equipo técnico.

También agradeció el acompañamiento de las familias, que se traduce en la confianza en la acción colectiva para alcanzar el objetivo; y sostuvo que el objetivo es replicar esta iniciativa para atender las necesidades de más de 3.000 familias del Registro de Demanda Habitacional.