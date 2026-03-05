Neuquén impulsa el sueño de la casa propia con créditos hipotecarios financiados por el Estado provincial

Serán de hasta $150 millones y cuotas que no superarán el 30% de los ingresos familiares. La Provincia suma una nueva herramienta al esquema habitacional que ya desarrolla a través de Neuquén Habita.



El Gobierno de la Provincia anunció la puesta en marcha de un programa de financiamiento público provincial, no bancario, destinado a facilitar el acceso a la vivienda única y permanente para familias neuquinas. Las inscripciones y gestiones comenzarán en agosto de 2026.

“Serán créditos individuales para la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda financiado con recursos neuquinos, con tasas accesibles, criterios de priorización transparentes y mecanismo de fideicomiso de suelo aportado para viviendas multifamiliares”, indicó el gobernador de la Provincia, Rolando Figueroa, durante el acto de apertura del nuevo período legislativo.

La iniciativa será implementada a través del ministerio de Infraestructura y de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), como parte de una política pública integral que busca fortalecer el desarrollo urbano y garantizar el derecho a la vivienda.

El nuevo esquema contempla créditos hipotecarios de hasta 150 millones de pesos, no bancario, con un diseño de cuota que no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos familiares, con el objetivo de asegurar condiciones de pago sostenibles y evitar el sobreendeudamiento.

El programa está dirigido a personas y grupos familiares que no posean vivienda previa y que proyecten construir su hogar único y permanente. Como requisito fundamental, deberán contar con un terreno escriturado y apto para constituir hipoteca, además de estar inscriptos en Ru.Pro.Vi.

El mandatario remarcó que el sistema está “pensado para la clase media trabajadora, para quienes tienen capacidad de pago, pero hoy no encuentran respuesta en el sistema financiero tradicional”. Además, recordó que recientemente se presentó la línea de crédito Hogar Rural Sustentable, destinada a mejorar la calidad de vida de las familias rurales, con una inversión prevista de cuatro millones de dólares: “No vamos a esperar que el mercado resuelva el déficit habitacional. Lo vamos a resolver con planificación, justicia y decisión política”, afirmó.

Una política pública integral

La medida se enmarca en la estrategia habitacional que lleva adelante la provincia, complementando otras herramientas como el programa provincial Neuquén Habita, orientado a ampliar el acceso a lotes con servicios y promover el desarrollo ordenado de las ciudades.

Con esta nueva línea de créditos hipotecarios, el Estado provincial suma una herramienta concreta para acompañar a las familias que ya cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir, consolidando así un esquema integral que articula acceso al suelo y acceso al financiamiento.

En julio se habilitará un formulario de inscripción destinado a evaluar la prefactibilidad de acceso al crédito.

Financiamiento con recursos provinciales

El programa será financiado íntegramente con recursos del Estado provincial, reafirmando la decisión de impulsar soluciones habitacionales con herramientas propias, adaptadas a la realidad económica de las familias neuquinas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la propuesta fue diseñada para brindar previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra.

Acerca de Neuquén Habita

El programa provincial Neuquén Habita, lanzado en diciembre de 2025, forma parte de una estrategia integral que proyecta alcanzar 20.000 soluciones habitacionales en toda la provincia en dos años, a través de distintas herramientas que incluyen generación de lotes con servicios, financiamiento y ejecución de viviendas.

Con una inversión estimada de 450 millones de dólares, planificación y recursos propios, el Estado provincial impulsa un esquema sostenido para ampliar el acceso al suelo y a la vivienda, promoviendo un crecimiento urbano ordenado y con igualdad de oportunidades.