Se autorizó por decreto una inversión de casi 3 mil millones de pesos. Incluirá también la compra de cámaras corporales y equipamiento complementario destinados a la Policía. Busca mejorar la capacidad de intervención y prevención Neuquén incorpora Taser para fortalecer el accionar policial



El gobierno de la Provincia del Neuquén autorizó la adquisición de dispositivos Taser para la Policía del Neuquén, con una inversión total de $2.979.637.452,75, destinada a fortalecer las capacidades operativas y promover un uso gradual y razonable de la fuerza en intervenciones policiales. La medida fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa.

La norma habilita la contratación de los dispositivos, junto con accesorios, cartuchos operativos y de entrenamiento, cámaras corporales, sistemas de carga y licencias de uso, dentro de la Ley 3474 y su decreto reglamentario.

Se trata de equipamiento de control neuromuscular de baja letalidad que permitirá a los efectivos actuar en situaciones de resistencia activa o riesgo potencial, minimizando así las lesiones graves.

La incorporación de estas herramientas permitirá dar respuesta a la diversidad territorial y operativa de la Policía Neuquén, especialmente en ámbitos urbanos, turísticos y de alta circulación.

El uso de los dispositivos Taser irá acompañado por protocolos de actuación y capacitación específica para el personal policial

La adquisición contribuirá a mejorar la planificación logística, la trazabilidad del equipamiento y la transparencia en el uso de medios coercitivos, en línea con estándares nacionales e internacionales de profesionalización policial y respeto por los derechos humanos.