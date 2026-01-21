Neuquén mantiene un gran despliegue de seguridad en toda la provincia

Desde la Dirección de Tránsito, Fauna, Brigada rural y la Policía de Neuquén se llevan adelante diversas acciones para la protección de los ciudadanos.



Con motivo de la realización de la 83° Expo Rural del Neuquén y la tradicional Exposición de Caballos de la Patagonia, que se desarrollará del 21 al 25 de enero en el predio ferial de la Sociedad Rural del Neuquén, en la ciudad de Junín de los Andes, el ministerio de Seguridad de la provincia resaltó las acciones que se llevan adelante durante la temporada de verano en toda la provincia.

En este sentido, en materia de Seguridad Vial, se mantiene en vigencia el Operativo Verano, Vacaciones Seguras, la Atención al Turista, y el Operativo Aéreo y Terrestre “Cordillera de los Andes”. Este último, implementa acciones preventivas y reactivas destinadas a reducir y mitigar el índice delictual en zonas rurales de la Provincia con un enfoque especial en combatir delitos como abigeato, robo y carneo de animales.

Se colabora con las diferentes instituciones como Gendarmería Nacional, Prefectura, Guardafaunas, en donde se trabaja en conjunto en relación a la prevención de incendio y manejo del fuego, incluyendo trabajo multipropósito en el acompañamiento, constatación y efectivizarían de multas.

Además, con 450 efectivos afectados a lo largo de la Cordillera, se realiza una cobertura integral de seguridad en eventos y actividades de alto impacto social y turístico, como por ejemplo la Fiesta de San Sebastián, los Operativos de Trashumancia, la Fiesta Nacional del Chivito, y otras celebraciones regionales, garantizando prevención, orden público, protección comunitaria.

Cabe destacar que se creó una nueva División Brigada Rural en el Paraje Chapua, la cual refuerza la presencia policial en zonas rurales, mejora la prevención y respuesta ante delitos. También, en el año 2025, se efectivizó la creación de la nueva División Tránsito Rural Las Lajas, ubicada en intersección de Ruta Nacional 40 y Ruta 242 la cual refuerza el control vehicular, estableciendo mecanismos de prevención y patrullaje de intervención primaria.

La Dirección de Seguridad Lagos del Sur realiza tareas en Paso Cardenal Antonio Samoré, Paso Mamuil Malal, Paso Carirriñe, rutas estratégicas como RN 40 y RP 23. La Dirección de Seguridad Región Pehuén abarca los Pasos Quillén, Rigolil, Copahue, Pino Hachado e Icalma, rutas y destacamentos clave de la región. Por último, la Dirección de Seguridad Región Altos de Neuquén realiza tareas en Pasos Minas Ñubles, Lumabia, Buta Mallín y Pichachén, rutas y destacamentos estratégicos de la zona.

Además, se trabaja en conjunto con otras Fuerzas y organismos intervinientes como la División Aeronáutica de la Policía de Neuquén, la Dirección de Administración, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, el Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén, Brigadas Rurales, y la División Tránsito y Policía Turística.

En cuanto al relevamiento de pasos fronterizos no habilitados a Chile, se realizan acciones a fin de identificar y controlar rutas de tránsito informal, prevenir delitos como contrabando, narcotráfico, abigeato y tráfico ilícito, y garantizar una mayor seguridad y control territorial en las zonas limítrofes. Se detectaron aproximadamente 47 de pasos no habilitados según tarea de campo y geolocalización en terreno y gabinetes.

Por otro lado, en lo que respecta a animales sueltos, se trabaja con la nueva implementación de Ley N° 3507, en donde sustituye artículos de la Ley 2448, haciendo referencia principalmente a la nueva norma donde establece procedimientos más claros y operativos para la captura, traslado y resguardo de animales; define con mayor precisión las responsabilidades de propietarios; incorpora multas y sanciones más firmes; y fortalece la coordinación con municipios y organismos para garantizar seguridad vial y prevenir siniestros.

Durante la Expo Rural, el ministerio estará presente también con un stand con la finalidad de acercar a la ciudadanía información clara y accesible sobre los programas de prevención y protección de la fauna y sus hábitats. Se hace especial énfasis en la prevención de incendios forestales y rurales, una problemática de alto impacto en la región y la provincia. El espacio permitirá visibilizar el trabajo que realizan el personal de Manejo del Fuego y la Brigada Rural, destacando su rol fundamental en la protección del entorno natural, la seguridad ambiental y la respuesta ante emergencias.